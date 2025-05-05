每月買黃金連續22年　越南男爽賺提早退休

▲男子投資黃金22年，順利提早退休。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

越南一名男子Dinh出社會已經22年，但自從大學畢業以來，他就把多餘閒錢交給媽媽打理，她把這些錢拿來投資黃金，一買就是22年，後來購買胡志明市郊區一塊300平方公尺的土地，如今黃金與土地價值暴漲，順利提早退休。

Dinh當年畢業之後開始投履歷步入社會，一間台灣企業、一間日本企業，儘管缺乏實際經驗，但兩間公司依舊提供不錯的職缺。他並未透露最終選擇哪一間公司，但稱工作環境很好，且薪資是同學之中最高的。

Dinh開始工作之後，把閒錢交給媽媽打理，她每月把這些錢拿來投資黃金儲蓄。不只如此，隨著資產增加，她在胡志明市郊區購買一塊300平方公尺的土地，為Dinh結婚成家做好準備。

這塊地當時價值數千萬越南盾（1000萬越南盾折合新台幣約1.1萬元），如今已飆升至數十億越南盾，加上黃金價格也飆升。這一切讓Dinh直呼「我可以毫不猶豫提早退休」。

Dinh說明，他的家人選擇購買黃金作為較安全的投資，這習慣早已持續數十年，「他們的想法很簡單：黃金是稀有珍貴的金屬，且全球人口不斷增加，對土地需求肯定越來越高」。所以當價格合適時，他們就會出售黃金購買房子與土地，然後在數十年後賣掉換取黃金。

如今隨著金價飆升，一家人享受數十年來辛苦工作的成果，當需要買房、買車、旅行的時候，只要賣掉幾根金條就好。Dinh稱，雖然家境並不是非常富裕，但生活相當舒適，相較他朋友把薪水花在喝酒唱歌放縱過活，至今與父母同住，他早已憑著持有的黃金與土地實現財務自由，提早退休。