澎湖花火節「史努比無人機」不展演了！網見原因氣炸：政府要賠嗎

▲2025澎湖國際海上花火節。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

2025澎湖國際海上花火節5日登場，安排700台史努比主題無人機演出，然而，後來因受訊號干擾，導致演出不如預期，因此澎湖縣政府7日宣布取消後續場次。而消息一出，就讓大票粉絲感到不滿，「就是要去看史努比無人機的，怎麼可以說取消就取消」、「為了史努比才去的，現在不能取消，澎湖政府有要賠我錢嗎」。

澎湖縣政府表示，此次700台史努比主題無人機演出10分鐘，並規劃3套主題圖案輪流演出，離島場次以及地方限定場也將規劃專屬的無人機主題表演。然而從預演到正式演出，無人機的演出都不如預期，澎湖縣政府對此指出，因為受到訊號干擾，要求廠商排除，但是廠商無法保證，也表明不願繼續演出，所以只好終止契約，縣府將進行扣款。

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粉專「澎湖國際海上花火節」也發文指出，為了維持演出品質與花火品質形象，將取消所有場次的無人機展演，至於後續花火節場次則調整如下：

1.國際場維持10分鐘煙火，增強彈藥密度



2.其他場次煙火延長至12分鐘，並增加大尺寸彈藥量，強化施放效果



3.結合品牌主題營造氛圍，增加品牌主題打卡點，持續帶來豐富體驗

只是，這次有不少人都是為了史努比的無人機才要飛澎湖，如今無人機展演取消，就引爆不滿情緒，「超過10年沒去澎湖，這次我就是為了史努比無人機才去花火節的，結果～真讓人失望的大活動」、「沒有史努比無人機幹嘛去啊」、「假都請了、錢都花了，就為了看Snoopy，請政府給一個交代」、「就是為了無人機才去的，就這樣取消，對後面去的人很不公平欸」、「就是為了史努比無人機才去的，煙火都看過2、3次沒特別了，這樣感覺是被騙去欸！生氣耶」。

也有網友直言，取消根本不是最好的解決方式，「原來政府處理事情那麼消極，爛透了，不想看看要用什麼方法挽救後面的場次，施放一天而已，就很阿莎力（乾脆）直接取消，到底誰稀罕那多2分鐘的煙火啊」、「取消無人機？不如預期就取消？不是要改進嗎？那對後面為了這次史努比無人機表演而去澎湖的人非常不公平」。