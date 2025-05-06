俄控烏克蘭無人機攻擊！　莫斯科4大機場緊急關閉

▲ 莫斯科機場因無人機空襲緊急關閉。（圖／翻攝自俄新社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯6日表示，烏克蘭夜間對莫斯科發動無人機攻擊，為確保安全，莫斯科4座主要機場一度全面關閉。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指出，至少19架烏克蘭無人機抵達市區前被摧毀，殘骸掉落主要公路，所幸未釀成傷亡。

BBC報導，除莫斯科以外，俄羅斯朋札（Penza）及沃羅涅日（Voronezh）等多地地方官員都稱，5日至6日遭無人機襲擊，南莫斯科一棟公寓窗戶疑似被震碎。烏方目前未對此發表評論，但哈爾科夫市長指出，俄羅斯當晚也對哈爾科夫及基輔地區發動無人機攻擊。

這是俄羅斯連續兩晚遭無人機襲擊，國防部5日表示，前晚共摧毀26架烏克蘭無人機。自俄羅斯3年多前全面入侵烏克蘭以來，基輔頻頻派出無人機攻擊莫斯科，規模最大的一次發生在今年3月，造成3人死亡。

另一方面，俄烏邊境庫斯克地區5日再爆衝突。烏軍聲稱擊中蒂奧特基諾（Tyotkino）附近一支無人機指揮部隊；俄方則稱雷利斯克（Rylsk）一座變電站遭襲受損引發停電，還有2名青少年遭碎片波及受傷。

軍事部落客指出，烏軍再度試圖突破邊境防線進入庫斯克，動用掃雷車穿越雷區，隨後由裝甲部隊推進，雙方爆發激戰，但消息未獲證實。烏方5日則聲稱，「烏軍仍在庫斯克領土保持軍事存在」。