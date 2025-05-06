澎湖安檢所上兵酒駕！驗尿驚見「K他命反應」　海巡震怒：將汰除　

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澎湖安檢所上兵酒駕遭逮！驗尿驚見「K他命反應」　海巡震怒：將汰除

▲▼ 男子高處墜落頭部外傷，被澎湖海巡緊急送醫。（圖／記者吳欣晏翻攝）

▲澎湖安檢人員形象正面，未料近日卻傳出有上兵涉酒駕還驗出毒品反應。（示意圖，非本文當事人／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

澎湖一名服役於海巡署第七岸巡隊西嶼安檢所的許姓上兵，疑似因夜間聚會飲酒過量，5日凌晨酒駕上路遭警方攔查，酒測值高達0.4毫克，已觸犯公共危險罪。不僅如此，警方依規定進行尿液檢驗後，更驗出其有K他命的毒品反應，案件震驚海巡單位。第七岸巡隊表示，許員已涉及重大違紀，將依法汰除，至於是否涉毒，靜待進一步司法調查結果釐清。

馬公警方指出，這起事件發生在5日凌晨2時許，澎湖馬公警分局光明派出所執行例行臨檢勤務，於市區攔檢到許姓駕駛，發現其酒測值明顯超標，當場依法扣車扣人，移送澎湖地檢署偵辦。隨後進行尿液篩檢時，初步檢出其體內含有微量K他命反應，警方將樣本送往台灣專業實驗室進行進一步化驗。

據了解，許男4日一早便在家中飲酒，傍晚參與廟宇文化推廣協會所舉辦的「2025花火炫武遊西瀛」踩街活動，期間協助抬武轎。晚間活動結束後，與友人前往馬公市區知名夜店飲酒作樂，直到5日凌晨接獲同樣在岸巡單位服役的女同事電話後，駕車載其返家，途中遭臨檢攔查。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊對此表示震驚與遺憾，強調海巡隊伍對紀律要求從嚴從重，許姓上兵已明顯違反法紀，涉犯公共危險罪，單位將依法啟動汰除程序，維護隊伍紀律與形象，至於其是否染毒，將尊重司法單位調查結果，配合後續處理。

 
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