罷免提議書涉偽造案　國民黨基隆黨部主委聲押

▲檢方搜索國民黨基隆市黨部與副書記者韓吉元住家等地 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

基隆地檢署偵辦民進黨基隆市議員鄭文婷與張之豪罷免案，提議書疑涉偽造文書，檢調近日密集行動。繼日前搜索基隆市國民黨黨部並約談黨部主委吳國勝後，昨再度展開搜索，並向法院聲請羈押禁見吳國勝，前黨部副書記長韓吉元則以新台幣10萬元交保。

檢方調查指出，罷免案提議書疑似涉及偽造，早前曾以證人身分約談吳國勝，後改列為被告並諭令30萬元交保。昨日，檢調第二次進入國民黨基隆市黨部搜索，行動至傍晚6時結束，搜走黨部2樓監視器主機、大量黨員名冊、活動記錄、年度黨費收據等資料，同時再度約談吳國勝及韓吉元。

檢方聚焦於吳國勝所成立的「勝之群組」微信群組，群組成員包括吳國勝、韓吉元，以及已遭羈押禁見的前基隆市政府民政處長張淵翔等人。檢調正釐清吳國勝是否知情偽造提議書的行為，並交叉比對韓吉元的證詞。此外，檢方也深入調查張淵翔是否在群組內指導偽造手法。

經檢察官複訊後，韓吉元於今日凌晨1時許交保，他在步出地檢署時面對媒體詢問，表示自己感到冤枉，並坦言「人的記憶力不是完全可靠」。對於檢方指控偽造文書，他則堅稱自己無辜，並表示無法承認相關指控。至於是否認為國民黨遭受「抄家滅族」式的打壓，韓吉元直言「有一點吧」。

至於吳國勝部分，檢方考量其有串證及滅證之虞，已向基隆地方法院聲請羈押禁見，目前案件仍在進一步調查中。