　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

罷免提議書涉偽造案　國民黨基隆黨部主委聲押

▲▼ 檢方今再指揮基隆市調站，搜索國民黨基隆市黨部與副書記者韓吉元住家等地 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲檢方搜索國民黨基隆市黨部與副書記者韓吉元住家等地 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

基隆地檢署偵辦民進黨基隆市議員鄭文婷與張之豪罷免案，提議書疑涉偽造文書，檢調近日密集行動。繼日前搜索基隆市國民黨黨部並約談黨部主委吳國勝後，昨再度展開搜索，並向法院聲請羈押禁見吳國勝，前黨部副書記長韓吉元則以新台幣10萬元交保。

檢方調查指出，罷免案提議書疑似涉及偽造，早前曾以證人身分約談吳國勝，後改列為被告並諭令30萬元交保。昨日，檢調第二次進入國民黨基隆市黨部搜索，行動至傍晚6時結束，搜走黨部2樓監視器主機、大量黨員名冊、活動記錄、年度黨費收據等資料，同時再度約談吳國勝及韓吉元。

檢方聚焦於吳國勝所成立的「勝之群組」微信群組，群組成員包括吳國勝、韓吉元，以及已遭羈押禁見的前基隆市政府民政處長張淵翔等人。檢調正釐清吳國勝是否知情偽造提議書的行為，並交叉比對韓吉元的證詞。此外，檢方也深入調查張淵翔是否在群組內指導偽造手法。

經檢察官複訊後，韓吉元於今日凌晨1時許交保，他在步出地檢署時面對媒體詢問，表示自己感到冤枉，並坦言「人的記憶力不是完全可靠」。對於檢方指控偽造文書，他則堅稱自己無辜，並表示無法承認相關指控。至於是否認為國民黨遭受「抄家滅族」式的打壓，韓吉元直言「有一點吧」。

至於吳國勝部分，檢方考量其有串證及滅證之虞，已向基隆地方法院聲請羈押禁見，目前案件仍在進一步調查中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3縣市高溫！　明起「雨下3天」母親節有雷擊
梵蒂岡西斯汀教堂放黑煙　首輪投票未選出新教宗
國道連環撞1死5傷　「小轎車全毀」男駕駛當場被夾不治
Fed不降息！晶片股撐盤美股收漲　台積電ADR漲逾1％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南自宅車庫凌晨起火　3大2小驚醒急逃

罷免提議書涉偽造案　國民黨基隆黨部主委聲押

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　男駕駛當場遭夾死

快訊／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

涉三度摻老鼠藥險毒死澳洲帥哥　楊女被求刑8年不認罪聲請精神鑑定

畸形戀死者曾被妻打到逃家　檢引「台南Josh案」求處11年明宣判

畸形戀女主婚後供奉九尾狐招桃花　被指聯手客兄領殘障夫補助

雙吳罷免案爆幽靈連署！北檢再傳李孝亮、賴苡任　訊問2小時請回

金價飆升讓她忍不住！忘記密碼強拆保險箱　增值百萬看一眼也開心

檢調再出手！幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

清潔員：垃圾裡有衣服 狂暴老翁怒潑 #廚餘 敲頭

【太虔誠】白髮阿公放下拐杖堅持下跪，頻喊沒關係只為迎接 #白沙屯媽祖

台南自宅車庫凌晨起火　3大2小驚醒急逃

罷免提議書涉偽造案　國民黨基隆黨部主委聲押

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　男駕駛當場遭夾死

快訊／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

涉三度摻老鼠藥險毒死澳洲帥哥　楊女被求刑8年不認罪聲請精神鑑定

畸形戀死者曾被妻打到逃家　檢引「台南Josh案」求處11年明宣判

畸形戀女主婚後供奉九尾狐招桃花　被指聯手客兄領殘障夫補助

雙吳罷免案爆幽靈連署！北檢再傳李孝亮、賴苡任　訊問2小時請回

金價飆升讓她忍不住！忘記密碼強拆保險箱　增值百萬看一眼也開心

檢調再出手！幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索

鴻海劉揚偉6字訣簽下三菱　裕隆嚴陳莉蓮巧助攻

鍵盤柯南揪Mandy「同時交往4男」鐵證！　「叫床太大聲」法院認證

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

鮑爾示警「關稅影響遠超預期」：不因川普施壓降息

台南自宅車庫凌晨起火　3大2小驚醒急逃

Makiyo醉毆司機　陳沂推斷家屬堅稱昏迷原因

溜馬哈利伯頓季後賽2度準絕殺　魔術強森：讓說他被高估的人閉嘴

排ATM撿到銀行卡　陸男「猜2次破解密碼」盜領11.7萬

經濟前景不確定性增！Fed利率連三凍　美恐陷停滯性通膨

新宿車站「OL玉手」抽動男下身！　遊客看呆

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

社會熱門新聞

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　男駕駛當場遭夾死

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

聯結車輾斃男騎士　20人目睹驚悚瞬間

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

畸形戀女主供奉九尾狐招桃花　聯手客兄領殘障夫補助

畸形戀命案檢引「台南Josh事件」求處11年半

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

女房東再開砲　批飯糰夫妻「自卑又邪惡」

彰化3百年五通宮遭破壞！鐮刀男「斬首」多尊神明

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

噁警入侵女同事住處裝針孔　藏113支兒少性影像

逼2男口交、吃對方排泄物　11煞起訴　

冷氣墜落砸死女大生　工人與僱主一審均判刑

更多熱門

相關新聞

快訊／德國在台協會點名譴責朱立倫　「台灣制度絕不可被類比納粹」

快訊／德國在台協會點名譴責朱立倫　「台灣制度絕不可被類比納粹」

總統賴清德明將舉辦第二次世界大戰歐洲戰場結束戰事的紀念活動，並發表演說。國民黨主席朱立倫則砲轟，歐戰勝利80周年是消滅獨裁者、消滅法西斯，賴清德今天對在野黨的作為，「是在做希特勒做的事情。」對此，德國在台協會今（7日）發表公開聲明，並點名譴責朱立倫。協會表示，對朱立倫言行感到深切的失望與憂慮，今天的台灣絕無可能與國家社會主義暴政相提並論。台灣的制度也不可被類比為納粹政權所使用的恐怖工具，鄭重呼籲國民黨領導層，應避免提出不當、且對歷史上麻木不仁的類比。

罷團青年淪棄子？　藍：有需要願提供協助

罷團青年淪棄子？　藍：有需要願提供協助

稱「涉不法也該等罷免完再追究」惹議　翁曉玲揭往例：超前告發是事實

稱「涉不法也該等罷免完再追究」惹議　翁曉玲揭往例：超前告發是事實

檢調本周搜索黨中央？　吳宗憲：沒啥好怕！當作蚊子

檢調本周搜索黨中央？　吳宗憲：沒啥好怕！當作蚊子

罷高虹安二階送件　黃國昌下令守新竹

罷高虹安二階送件　黃國昌下令守新竹

關鍵字：

大罷免

讀者迴響

熱門新聞

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　男駕駛當場遭夾死

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

川普將宣布波斯灣改名「阿拉伯灣」　伊朗回應了

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

快訊／德國在台協會點名譴責朱立倫　「台灣制度絕不可被類比納粹」

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

聯結車輾斃男騎士　20人目睹驚悚瞬間

明星都在拍！「撕拉片」暴漲至1盒8000元

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

畸形戀女主供奉九尾狐招桃花　聯手客兄領殘障夫補助

酒後失控大鬧婚禮 趙正平「點火燒桌巾」

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面