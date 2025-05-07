彩妝教學+網紅大主播甄選　朴子就業中心助婦女亮麗重返職場

▲徵才活動母親節前夕登場 朴子就業中心助媽媽們華麗再出發 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為促進需照顧家庭、有彈性工時需求的婦女重返職場，並協助待業者順利就業，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心將於114年5月9日，在朴子市公所多功能會議室舉辦「食尚新星招募會×網紅大主播」母親節現場徵才活動，當天除針對婦女提供部份工時職缺，活動更精心安排一對一彩妝教學，讓婦女們華麗登場迎接面試！

▲「食尚新星招募會×網紅大主播」母親節現場徵才活動海報（圖／朴子就業中心提供）。（圖／朴子就業中心提供）

該場徵才活動特別邀集食品業及服務業廠商，有即將要開幕的家樂福超市朴子文明南店、悟饕池上飯包朴子店、八方雲集太保店、聯華食品工業股份有限公司及松井生技開發食品有限公司等多家廠商參與，提供正職門市人員、作業員、生鮮專員與收銀專員等多樣性職缺，部分職缺為彈性工時，讓婦女朋友們可以兼顧家庭與工作、進而順利重回職場。

為讓求職民眾在面試中脫穎而出，活動規劃「容光煥髮課程體驗」，邀請朱容萱、歐怡玲2位專業彩妝師到場，進行一對一妝髮塑造教學，強化求職者面試形象，提升第一印象好感度。值得一提的是，當日活動現場還有網紅大主播甄選活動，由松井生技開發食品有限公司開出時薪2,000元，尋找具影響力的食尚新星，增添趣味與話題性，歡迎對料理有興趣，並對口條有信心的求職朋友，踴躍到活動現場展現自我。

此外，活動當日還規劃展售小市集，集結朴子就業中心所輔導的「多元就業開發方案計畫」-新港鄉南笨港休閒農業區發展協會、嘉義縣精神康扶之友協會附設微笑工坊、領航身心障礙者產業庇護工場等到場設攤，竭誠邀請民眾用具體行動支持身心障礙者就業，也可將買來的商品贈送給母親，除將愛意透過商品傳達，亦可響應公益、建構身心障礙者友善職場。

朴子就業中心張春美主任表示，為鼓勵婦女及中高齡者重返職場，特別在5月溫馨母親節前夕舉辦這場徵才活動，勞動部也積極推動「婦女再就業計畫」及「55+就業獎勵」，針對因照顧家庭而離開職場失業超過180日婦女，或55歲以上及45歲以上依法退休者，重返職場並就業達90日，皆提供全時工作者每次可領取3萬元，部分工時工作者每次1.5萬元就業津貼。另本月14、15日連2日，都將在太保市公所辦理徵才活動，共計327個職缺，鼓勵民眾把握機會積極參與面試，迎接職涯新起點！欲了解更多職缺資訊請至https://ppt.cc/fB4I5x查詢，或電洽朴子就業中心（05-3621632）。