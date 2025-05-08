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巴基斯坦副總理證實：中國殲-10擊落印軍法製「陣風」戰機

▲▼掉在印控喀什米爾地區的飛機碎片。（圖／路透）

▲▼掉在印控喀什米爾地區的飛機碎片。（圖／路透）

軍武中心／台北報導

巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）7日在議會發言時透露，巴基斯坦空軍成功擊落5架印度戰機和1架無人機，並確認這些戰果全由中方殲-10C戰機所取得，並已透過外交管道通報中國，希望雙方能進一步加強溝通與協作。

根據巴基斯坦官方說法，遭擊落的印度戰機包括3架法製「陣風」戰機、1架米格-29以及1架蘇-30。伊沙克·達爾指出，殲-10C戰機是巴基斯坦從中國購得的先進機型，這次行動不僅展現了巴基斯坦空軍的能力，也標誌著殲-10C首次在實戰中取得完勝的紀錄。同時，這也是法國「陣風」在實戰中首次遭遇損失。

衝突發生後，中國駐巴基斯坦大使及其團隊於當天凌晨造訪伊沙克·達爾的辦公室，雙方就事件進行了深入溝通。

另有消息指出，巴基斯坦方面表示，原本有能力擊落多達15架印度戰機，但為避免局勢進一步升級，選擇適度控制行動規模。

▲▼掉在印控喀什米爾地區的飛機碎片。（圖／路透）

印巴空戰細節曝光　雙方激戰超過一小時

針對這場空中衝突，美媒CNN援引一名法國高級情報官員的消息指出，印度空軍的一架「陣風」戰機確實被巴基斯坦擊落，目前法方正調查是否有更多「陣風」在交戰中受損。同時，一位巴基斯坦高級安全消息人士透露，印巴雙方共出動125架戰機，激戰時間超過一小時，導彈交火距離甚至達到160公里以上。雙方均未越過彼此領空，僅在邊界附近進行攻防。

不過，印度駐中國大使館5月7日晚上在社交網站X上發布的消息，稱巴基斯坦軍方擊落了印度戰鬥機為「虛假信息」，並要求報導的《環球時報》在報導之前應做好核實。稍早之前，《環球時報》報導，為回應印度7日凌晨對巴基斯坦發動的「辛杜爾行動」（Operation Sindoor）及導彈襲擊，巴基斯坦空軍擊落了印度戰鬥機。

▲殲-10CE戰機。（圖／CFP）

▲殲-10CE戰機。（圖／CFP）

殲-10C戰機由中國成都飛機工業集團研製，是殲-10系列的升級版本，具備更強的引擎性能和先進的AESA雷達，能搭載霹靂-15導彈，屬於「4.5代戰鬥機」。巴基斯坦於2020年向中國訂購了36架外貿版殲-10CE戰機以及250枚霹靂-15E導彈，首批6架於2022年交付，目前現役數量達20架。

值得注意的是，殲-10CE雖是出口型版本，其性能略遜於中國自用的殲-10C。然而，該機型仍具備強大的作戰能力，並在此次空戰中展現超值的性能。此外，2023年起，殲-10C已被中國空軍八一飛行表演隊選為用機。基本而言，此款戰機對中國而言，也已非最先進，但此次卻有亮眼的體系化實戰表現，勢必吸引更多國際買家關注，也令歐美軍工產業感到壓力。

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