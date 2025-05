警察「燒毀20噸大麻」煙霧狂飄！　土耳其小鎮2.5萬人全嗨了

▲土耳其露天銷毀20噸大麻。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

土耳其東南部迪亞巴克爾省(Diyarbakır)的小鎮利傑(Lice)最近上演一場荒謬的「全民嗨翻天」事件!當地警方4月18日為了銷毀超過20公噸的沒收大麻,竟選擇直接在鎮上焚燒,結果濃煙瀰漫整個城鎮,約2.5萬名居民不知不覺中吸進大量四氫大麻酚(THC),出現頭暈、噁心等症狀,甚至連小孩都出現幻覺。

綜合外媒報導,這次被焚毀的大麻是土耳其警方在2023、2024年間展開的200多起掃毒行動中查扣的,總價值超過100億土耳其里拉(約台幣84億元)。原本警方安排在利傑地區憲兵指揮部點火銷毀,沒想到大麻濃煙順著風勢吹向市區,讓居民直接吸入「毒雲」。

當地居民抱怨,「毒品味道已經瀰漫好幾天了,我們完全不敢開窗,孩子們都生病,我們得一直跑醫院!」甚至有家庭被迫整天緊閉門窗,不敢外出。更令人傻眼的是,警方竟還特地把大麻堆成拼字,排出「Lice」地名後才點火,引發輿論撻伐。

In Turkey, 25,000 people accidentally got high - all because of the police



Law enforcement publicly burned 20 tons of cannabis seized from a drug dealer, and the wind carried the smoke toward the town of Lice, leaving residents in a "nirvana" state for five whole days.… pic.twitter.com/1gSR9gP9PD