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警察「燒毀20噸大麻」煙霧狂飄！　土耳其小鎮2.5萬人全嗨了

▲▼土耳其露天銷毀20噸大麻。（圖／翻攝自X）

▲土耳其露天銷毀20噸大麻。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

土耳其東南部迪亞巴克爾省（Diyarbakır）的小鎮利傑（Lice）最近上演一場荒謬的「全民嗨翻天」事件！當地警方4月18日為了銷毀超過20公噸的沒收大麻，竟選擇直接在鎮上焚燒，結果濃煙瀰漫整個城鎮，約2.5萬名居民不知不覺中吸進大量四氫大麻酚（THC），出現頭暈、噁心等症狀，甚至連小孩都出現幻覺。

綜合外媒報導，這次被焚毀的大麻是土耳其警方在2023、2024年間展開的200多起掃毒行動中查扣的，總價值超過100億土耳其里拉（約台幣84億元）。原本警方安排在利傑地區憲兵指揮部點火銷毀，沒想到大麻濃煙順著風勢吹向市區，讓居民直接吸入「毒雲」。

當地居民抱怨，「毒品味道已經瀰漫好幾天了，我們完全不敢開窗，孩子們都生病，我們得一直跑醫院！」甚至有家庭被迫整天緊閉門窗，不敢外出。更令人傻眼的是，警方竟還特地把大麻堆成拼字，排出「Lice」地名後才點火，引發輿論撻伐。

土耳其綠星協會（Yeşil Yıldız Association）主席奧耶爾（Yahya Öğer）痛批這種作法缺乏專業、令人無法接受，強調未來應該改在設有過濾煙囪的工廠內銷毀，而不是在人口聚集的地方點火。

他提醒，焚燒毒品釋出的煙霧不僅會讓人醉茫茫，還可能引發頭暈、噁心與幻覺，就像被二手菸害到一樣。

儘管目前尚無居民正式向協會提出投訴，但地方媒體和組織已接獲不少健康疑慮。根據迪亞巴克爾省長辦公室統計，這次掃毒行動共波及1941人，相關司法程序正在進行中。

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