刺鼻臭味成鐵證「恆溫26度」透天厝變大麻農場　種毒老手栽了

▲大麻隱身透天厝飄刺鼻臭味警方上門逮人。（資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮一棟透天厝因長期飄出「腐敗植物」的刺鼻異味，引起附近居民注意。經民眾檢舉後，彰化檢警於去年6月持搜索票前往查緝，當場查獲48歲黃姓主嫌及陳姓共犯，並在屋內查獲51株大麻及大批專業種植設備。彰化地院近日審結，依《毒品危害防制條例》分別判處黃男6年、陳男2年8月有期徒刑。

判決書指出，黃姓主嫌為種毒老手，2023年才因在桃園種植大麻遭起訴，竟又轉戰彰化繼續犯案。黃男選擇住宅區透天厝作為掩護，將衣櫃改造成種植場，並設置專業照明、溫控系統維持26度恆溫環境。為規避查緝，嫌犯特別使用透明塑膠杯培育幼苗，並24小時以燈光照射，種植手法相當專業。

▲透天厝成大麻場。（資料圖／警方提供）

由於大麻生長過程產生的強烈氣味，經附近居民反映，該棟透天厝窗戶長期緊閉且貼有反光紙，近半年來不斷飄出刺鼻異味，經通報後檢警展開監控。搜索當日，警方當場查獲正在屋外把風的黃、陳2嫌，並在屋內查扣51株大麻活株、乾燥大麻葉及專業種植工具，估算市價逾500萬元。

法院審理，陳姓共犯因缺錢向黃男借款2萬元，黃男便以月薪2萬元利誘其負責澆水等照護工作。法官審酌黃男前科累累，除詐欺案外還涉及多起毒品案件，且本次犯行距前案遭起訴不到一年，顯見惡性重大；陳男雖坦承犯行，但參與種毒事實明確，故分別重判6年及2年8月徒刑，並沒收所有大麻植株及犯罪工具。

▲大麻藏在衣櫃內。（資料圖／警方提供）