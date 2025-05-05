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新莊民宅藏大麻農場！2男被逮　公園找到被丟棄的30株活株

▲▼新莊警方在民宅查獲大麻農場，起獲栽種工具及肥料，在公園找到丟棄的大麻活株 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新莊警方在民宅查獲大麻農場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局日前接獲線報，新莊區民安西路一處民宅，出入的人相當複雜，還會聞到不明怪味，經警方埋伏調查，掌握事證後，進入民宅內逮捕31歲陳姓男子及26歲曾姓男子2名嫌犯，起獲栽種大麻工具及大麻葉，之後突破2人心防，在附近公園起獲丟棄的大麻活株共30株，訊後依毒品罪移送偵辦，並將溯源調查大麻種子來源。

據了解，新莊分局光華派出所接獲民眾反映，指稱民安西路一處民宅出入的人相當複雜，且時常飄散不明異味。所長李政融立即率領警員王亮傑等8名警力前往進行查訪。在取得承租人陳姓男子及曾姓男子同意後，警方進入屋內搜索，赫然發現屋內擺放多項栽種大麻的相關器具。

警方隨後在屋內查獲大麻葉、栽種大麻工具以及肥料及化學藥劑。另外，民眾舉報時，陳男有發現員警來探查，先行丟棄一部份大麻活株，經警方進一步訊問，突破陳姓嫌犯心防後，陳嫌坦承將部分大麻活株丟棄在民安西路一帶的公園，並帶領警方前往尋找，順利找到2大袋共30株大麻活株，警方另在公園排水溝內查獲栽種大麻所使用的花盆與土壤。

警訊後依違反《毒品危害防制條例》移送新北地方檢察署偵辦，並將持續向上溯源，追查大麻種子的來源及是否有其他共犯。

▼新莊警方在公園找到丟棄的大麻活株 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新莊警方在民宅查獲大麻農場，起獲栽種工具及肥料，在公園找到丟棄的大麻活株 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新莊警方在民宅查獲大麻農場，起獲栽種工具及肥料，在公園找到丟棄的大麻活株 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新莊警方在民宅查獲大麻農場，起獲栽種工具及肥料 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新莊警方在民宅查獲大麻農場，起獲栽種工具及肥料，在公園找到丟棄的大麻活株 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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