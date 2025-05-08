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快訊／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

▲▼國道1號台南仁德服務區路段重大車禍。（圖／記者林東良翻攝）

▲國道1號台南仁德服務區路段重大車禍，釀成1死5傷，車頭嚴重損毀。（圖／民眾提供）

記者林東良、柯沛辰／台南報導

台南國道1號南下335.4公里處仁德段7日深夜11點多發生5車連環車禍，共4部大貨櫃車與1部小客車追撞，4女1男送醫急救，1人明顯死亡未送醫。地點在過仁德服務區的外線車道，目前事故占用全線車道，現場交通中斷，警消緊急調派大批人車搶救，籲請用路人提前在仁德系統前改道。

這起事故發生在國一南下335.4公里處、接近仁德交流道附近。台南市消防局7日晚間11點接獲報案後，立即出動仁德分隊、大橋特搜分隊、崇善分隊、後甲分隊、文賢分隊、歸仁分隊與第五大隊前往現場支援，動員多輛消防車與救護車投入搶救。

▲▼國道1號台南仁德服務區路段重大車禍。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼小客車半毀，駕駛當場死亡。（圖／民眾提供，下同）

▲▼國道1號台南仁德服務區路段重大車禍。（圖／記者林東良翻攝）

現場涉及4部大型貨櫃車及1部小客車追撞，其中小客車嚴重變形。消防隊員見狀，立即破壞車體、救出受困車內的傷者，陸續將4男1女分別送往成大醫院，新樓醫院及市立醫院。另有1人當場死亡不送醫。

傷勢部分，一名26歲小客車女乘客，額頭撕裂傷，意識清醒，送成大醫院；2名年約50歲大貨車男司機，意識清醒，胸悶喘，送市立醫院；2名分別為22、24歲的大貨車正副男性司機，送新樓醫院；小客車駕駛明顯死亡，未送醫。

國道警察第四大隊介入調查，初步研判可能與深夜行車視線不良或未保持安全距離有關，實際肇事責任與事故原因仍待進一步釐清。警方呼籲，駕駛深夜行車應提高警覺，避免疲勞駕駛，以確保行車安全。

▲▼國道1號台南仁德服務區路段重大車禍。（圖／民眾提供）

▼警消出動大批人車救援，現場交通中斷。（圖／民眾提供）

▲▼國道1號台南仁德服務區路段重大車禍。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼國道1號台南仁德服務區路段重大車禍。（圖／民眾提供）

▼現場交通中斷，造成車流回堵。（圖／高公局，下同）

▲▼國道1號台南仁德服務區路段重大車禍。（圖／高工局）

▲▼國道1號台南仁德服務區路段重大車禍。（圖／高工局）

▲▼國道1號台南仁德服務區路段重大車禍。（圖／高工局）

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