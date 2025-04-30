不只廚房浴室！梅雨季成蟑螂入侵高峰　家電成隱藏熱點

▲梅雨季是蟑螂活躍的前哨期。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者隋昊志／綜合報導

台灣梅雨季即將來臨，氣溫升高、濕度增加，為蟑螂繁殖提供了理想環境。家事專家486先生提醒，這段期間是蟑螂活躍的前哨期，若不提早採取措施，夏季家中蟑螂問題可能會加劇。

許多人在防蟑時會集中注意力在廚房和浴室，但486先生指出，家電也是蟑螂喜歡棲身的地方。由於家電長時間運作，表面溫暖且容易堆積灰塵與食物碎屑，像微波爐、咖啡機、冰箱後方、電視底座和電腦主機內部，皆是蟑螂潛伏的熱點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，洗碗機和洗衣機也是常被忽略的藏蟑處。洗碗機內部常處於高濕環境，易殘留食物碎屑；洗衣機則因衣物棉絮、排水口濕氣和機體後方積塵，為蟑螂提供了隱蔽且富含養分的生存空間。

為避免家電成為蟑螂溫床，建議加強清潔，使用後清除食物殘渣，並定期移動大型家電清掃後方積塵。洗碗機與洗衣機使用後應保持門板開啟通風，並定期清理排水孔與濾網，以降低潮濕與髒污累積。

除了日常清潔，486先生建議，適時輔助使用專業防蟑產品也能有效控制蟑螂，像是可朝空間噴灑蟑螂驅蟲劑，以消滅蟑螂、螞蟻等小型害蟲，或是使用全天然誘引劑，能物理性捕捉蟑螂，適合放置在冰箱、洗衣機後方等隱密區域。

隨著氣溫和濕度的上升，蟑螂活動將更加頻繁。486先生提醒，及早建立「防蟑隔離線」，不僅能保護家電，還能讓居家空間更加衛生、舒適。