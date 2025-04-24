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牛肉麵快吃完竟撈到「整隻蟑螂」！他崩潰快吐了　噁爛畫面曝

▲▼吃牛肉麵竟撈到「整隻蟑螂」！他崩潰快吐了　噁爛畫面曝。（圖／Threads/_lee.805授權提供）

▲有民眾吃牛肉麵竟撈到「整隻蟑螂」！衛生局前往稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄有民眾在三民區某牛肉麵店用餐時，吃到最後居然在碗裡撈出一隻蟑螂，嚇到直呼「我真的是快吐了！」，也批評老闆處理態度不好。對此，高雄市衛生局接獲通報後派員稽查，現場發現多項缺失，飭令業者限期改善，否則將依法開罰。

一名網友在社群平台Threads上發文指出，去買高科建工學校附近的牛肉麵，結果吃到蟑螂，「我真的是快吐了，而且發現的時候 已經把所有東西都快吃完了！」並表示老闆的處理態度也不好，個人建議不要再去這家吃了。

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▲▼吃牛肉麵竟撈到「整隻蟑螂」！他崩潰快吐了　噁爛畫面曝。（圖／Threads/_lee.805授權提供）

▲牛肉麵快吃完竟撈到「整隻蟑螂」！他崩潰快吐了。（圖／Threads/_lee.805授權提供）

衛生局獲報後今（24）日派員至現場查察，經查業者已完成食品業者登錄，業者表示有接獲消費者反映，但因餐食中的蟑螂來源尚在釐清中，第一時間已協助消費者退費。

衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，現場未見蟑螂蹤跡，針對作業場所環境及設備未清潔、冷凍、冷藏庫未有溫度記錄、冰箱食材未覆蓋、食材未離地及從業人員未依規定體檢、無妥善設置病媒阻隔設施及病媒防治等缺失。

衛生局現場飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

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