歷史一刻！教宗選舉登場「133樞機閉門投票」　全球14億信徒緊盯

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歷史一刻！教宗選舉登場「133樞機閉門投票」　14億信徒等白煙冒出

▲教宗方濟各辭世後首場樞密會，133樞機齊聚西斯汀教堂啟動選舉。（圖／達志影像）

▲教宗方濟各辭世後首場樞密會，133樞機齊聚西斯汀教堂啟動選舉。（圖／達志影像，下同）

記者閔文昱／綜合報導

梵蒂岡時間5月7日，天主教會舉行歷史性的樞密會議，展開選舉第267任教宗的程序，以接替不久前辭世的教宗方濟各。當天上午，樞機團團長雷樞機（Giovanni Battista Re）在聖伯多祿大殿主持感恩祭，強調選舉是為教會與全人類尋求一位能增進共融、忠於福音的牧者。彌撒後，包括義大利、亞洲與非洲等地的133位樞機主教隨即進入西斯汀教堂，展開首日閉門會議，正式啟動這項影響全球14億信徒的重大選舉。

綜合外媒報導，此次有投票資格的樞機主教必須年齡未滿80歲，符合資格者共135人，但其中肯亞樞機恩朱埃因健康因素缺席，最終133人實際參與投票。下午4時15分起，樞機們吟唱《懇求造物主聖神降臨》進入西斯汀教堂，依序手按福音書宣誓保密，並在電子訊號全數被封鎖的環境中展開第一輪投票。過程中只有指定的3名輔助人員得以留在場內，其餘無關人員全數撤出，確保會議絕對機密。

▲教宗選舉登場。（圖／達志影像）

所謂的「秘密會議」（Conclave），源自拉丁文「封閉的房間」，是千年來天主教教宗選舉的傳統方式，從2013年起，西斯汀教堂便設置了行動通訊與網路訊號干擾系統，以防外洩消息。每位樞機投票後，由隨機產生的票務與監票人員計票並朗讀票數，首輪投票後若未產生三分之二多數（本次門檻為89票），即點燃黑煙，象徵「尚未選出教宗」，白煙則代表新教宗誕生。

根據慣例，首日僅會進行一輪投票，之後每天上午與下午各投兩輪，最多四輪。若4天內仍無結果，第5天則暫停投票、進行反思與祈禱。歷任教宗中，本篤十六世與方濟各皆在第二天會議時當選，分別在第四與第五輪脫穎而出。不少信徒期待新任教宗能延續方濟各改革、親民與開放的作風，繼續為教會帶來包容與現代化的路線。

▲教宗選舉登場。（圖／達志影像）

教宗選舉登場之際，數千名信徒與媒體聚集於聖伯多祿廣場，現場架設高台與維安管制，氣氛肅穆卻充滿期待。義大利信徒賈魯波受訪時表示，國籍並非她的首要考量，「我們需要一位對弱勢關懷、能夠傳遞和平與改革訊息的教宗。」外界熱門人選包括教廷國務院長帕洛林、義大利主教團主席祖皮與有「亞洲方濟各」之稱的菲律賓籍樞機塔格萊等。

選舉進行時，同步進行象徵儀式，包括銷毀前任教宗方濟各的「漁夫戒指」，象徵其職務正式告終。在西斯汀教堂牆上的米開朗基羅名畫《最後的審判》映照下，樞機們面對天主與信眾，肩負神聖責任，尋求一位能引領教會走出當代挑戰、維繫信仰核心的新教宗。全球天主教徒屏息以待，盼望看到西斯汀教堂的煙囪升起白煙，迎來新一任伯多祿繼承人。

▲教宗選舉登場。（圖／達志影像）

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