白沙屯媽祖急奔「深夜1視角」壯觀曝光　網驚：看了起雞皮疙瘩

▲媽祖粉紅超跑凌晨步行在台61線 。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）



網搜小組／劉維榛報導

白沙屯媽祖在今（2日）凌晨啟航，有網友發現另類視角，線上直擊台61線即時影像，滿滿的信徒擠滿單向車道，令他讚嘆「威力好強大，有生之年要體驗看看！」文章引發網友討論，「光看就起雞皮疙瘩了」、「好壯觀」；也有人說非常值得，「真的很過癮，一定要來一次試看看」。

一名網友在Threads表示，今凌晨3點打開高速公路的即時影像，在61線苑裡漁港匝道看到壯觀畫面，信徒步行擠滿整個車道，要陪著媽祖急行軍，讓原PO內心讚嘆無比，「威力好強大，有生之年要體驗看看！」

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▲急行軍另類視角，非常壯觀。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

畫面曝光後，網友紛紛也回應，「這速度再快一點就是跑步了」、「只有白沙屯會超過白沙屯」、「黑暗中彼此互助也是很美的風景」、「超感動的」、「光看就起雞皮疙瘩了」、「好壯觀」。

也有信徒分享難得經歷，「這個急行軍，我參加過上次的，好幾年前了，真的是超跑速度」、「前兩年半夜跟著走過，完全是走帶跑一直跟在轎子旁邊」、「真的很過癮，一定要來一次試看看」、「每年都很硬，去年我覺得特別硬」、「滿累的，今年第一次走就那麼硬了」、「第一年參加 累爆了，12小時結束回家去，只完成3分之1的急行軍」。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖1日深夜11點25分登轎，在信眾們一聲一聲「進喔」的呼喊聲中進入鑾轎，正式展開10天9夜的徒步進香行程。這次的進香行程一共吸引將近33萬信眾到場，雖然夜已深，不過現場仍舊熱鬧非凡，可見媽祖信仰的凝聚力相當驚人。

由於今年進香行程相當緊湊，預計36小時抵達雲林北港，儘管一路南下急行軍，媽祖仍慈悲為懷，今早有阿伯跪在地上、雙手合十想看媽祖一面，結果轎鑾走到一半，忽然急煞甚至後退，原來媽祖想替阿北加持一番，隨後阿北也趴跪在地上，讓轎鑾「撫背」長達2至3分鐘。

這一段畫面暖哭許多人，紛紛感動直呼，「好像媽祖在輕輕的撫摸阿北，告訴他沒事了沒事了一樣」、「真的，這段加持，我也是跟著一直流眼淚」、「這就是為什麼跟隨白沙屯媽祖婆的原因」、「媽祖婆這樣，我每次看都很哭啊」。

▼轎鑾輕撫阿伯的背，令人感動。

