　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

吳心伯：關稅牌打得差不多了　川普未來或以金融牌等施壓中國

▲▼中美關稅戰,美中關稅戰,中美關係,美中關係。（圖／路透）

▲中美關稅戰。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普的第二個任期已過百日，中美經貿僵局尚未解決。復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，川普這任靠施壓、威脅來迫使中國讓步，打法更加野蠻；目前來看，川普關稅牌已經打得差不多了。

《第一財經》報導，吳心伯表示，川普第二任期的百天執政乏善可陳，所謂的「對等關稅」衝擊全球產業鏈、供應鏈，今後國際社會可能需要打造一個不包括美國在內的一個產業鏈、供應鏈。

吳心伯指出，川普的執政團隊與共和黨黨內都對關稅政策出現分歧，「特朗普（川普）目前處於非常焦慮的心理狀態」，因此，在內外壓力下，川普通過反覆調整關稅政策，找台階下。

「目前來看，特朗普關稅牌已經打得差不多了」，吳心伯直言，川普自己也感到已打過頭了，但要警惕未來他考慮利用其他牌向中國施壓，包括金融牌、科技牌、安全牌等。

▲▼ 第十一屆香山論壇、大陸復旦大學國際問題研究院院長吳心伯與美國前助理國務卿華自強共同參與一場論壇。（圖／記者任以芳攝）

▲復旦大學美國研究中心主任吳心伯。（圖／記者任以芳攝）

吳心伯認為，此次川普大打「關稅牌」給他自己的深刻教訓便是，原本他認為這張牌是「萬能的藥方」，此前屢試不爽，但當前的現實卻作用有限，對美國自身也無益。所以其他貿易夥伴經過這一輪與美方的較量後，也會增加底氣，即未來不會被美國的關稅大棒嚇倒。

談及川普兩任對中政策的不同，吳心伯表示，首先，當前川普的對中政策把經貿放在優先地位，第一任期他更多關注外交與安全問題。其次，川普在第一任期內即便在關稅領域，也是緩慢、從小範圍內升級。但在川普第二任期內，對中關稅的加徵可謂「一步到位」。

第三個不同便是，川普第一個總統任期時，中美彼時以接觸、溝通、對話開局，中美元首在海湖莊園會晤。但吳心伯提到，第二任期以來，川普政府靠施壓、威脅來迫使中國讓步。所以，在他看來，川普第二任期的打法，更加野蠻、任性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李珠珢看球太認真「突做1舉動」　轉頭一看害羞了！表情全被拍
幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索
快訊／台南柳營工廠氣爆！100平方公尺毀損
特斯拉打翻水壺就壞？　專家揭維修成本真相
澎湖花火節取消「1演出」　主辦曝原因
騎士遭聯結車擦撞爆頭慘死　20人目睹驚悚死亡瞬間

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吳心伯：關稅牌打得差不多了　川普未來或以金融牌等施壓中國

中國分析師評增量政策：抵關稅衝擊 爭美中談判籌碼

大陸4月外匯存底增410億美元　連續6個月增持黃金

明星都在拍！「撕拉片」暴漲至1盒8000元　他嘆：幾年前都沒人要

新人在海底撈辦婚禮！宴客140人「帳單長達2公尺」

「中美經貿高層會談」本週舉行！　陸外交部：是應美方請求

巴基斯坦擊落5架印軍戰機　殲10梟龍「娘家」成飛股票開紅盤暴漲

製作「可脫衣公仔」　陸男遭重判4年9個月

閨蜜網購「肉毒」互相注射竟中毒　醫嚇：劑量嚴重超標險喪命

上海樂高樂園7月5日開園！　26公尺高「搭搭」人偶迎客

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

吳心伯：關稅牌打得差不多了　川普未來或以金融牌等施壓中國

中國分析師評增量政策：抵關稅衝擊 爭美中談判籌碼

大陸4月外匯存底增410億美元　連續6個月增持黃金

明星都在拍！「撕拉片」暴漲至1盒8000元　他嘆：幾年前都沒人要

新人在海底撈辦婚禮！宴客140人「帳單長達2公尺」

「中美經貿高層會談」本週舉行！　陸外交部：是應美方請求

巴基斯坦擊落5架印軍戰機　殲10梟龍「娘家」成飛股票開紅盤暴漲

製作「可脫衣公仔」　陸男遭重判4年9個月

閨蜜網購「肉毒」互相注射竟中毒　醫嚇：劑量嚴重超標險喪命

上海樂高樂園7月5日開園！　26公尺高「搭搭」人偶迎客

金賽綸生前訴苦「1分鐘喘不過氣」　點名3人逼瘋她：真的好想死

金價飆升讓她忍不住！忘記密碼強拆保險箱　增值百萬看一眼也開心

檢調再出手！幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索

為生活增添美好儀式！居室空間、清潔衣物都有迷人香氣

呼應陳其邁南星新機場主張　邱議瑩：列為參選政見全力爭取

快訊／台南柳營工廠氣爆！100平方公尺毀損　35員工急疏散

正宮逼陪睡…又要求一起洗澡　陸劇男神被撲倒「禁慾火燒身」崩潰

導盲犬進元智校園　教您路上遇到牠要遵守「三不一問」

彰化五通宮10多尊神像「身首分離」！鐮刀男呆立現場動機不明

火燒車恐怖畫面曝！女駕駛感覺有異急停路邊　秒成火球驚險逃生

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

大陸熱門新聞

巴基斯坦擊落5架印軍戰機 殲10梟龍「娘家」成飛股票開紅盤暴漲

遭發布「劫持警告」！　陸國航飛東京班機最後安全落地了

快訊／中美經貿高層將於瑞士舉行會談

「天降貓咪」砸進麻辣鍋！貓貓病情惡化不治

求職網見公司福利「免費用廁所」　細看：搭電梯也是！

製作「可脫衣公仔」　陸男遭重判4年9個月

長輩牽繩遛娃　童被困電梯「後空翻臉著地」

明星都在拍！「撕拉片」暴漲至1盒8000元

合肥「方臉醜猴」爆紅！網笑：渡劫失敗嗎

搭載首個大陸國產作業系統！　華為「鴻蒙電腦」明天亮相

對手變閨蜜！英國跳水名將：全紅嬋是很美好的人

3頭熊闖入飲料店　狂吃炸雞還喝掉一桶油

全紅嬋增肌3%！她：曾經的感覺找不到了

陸網傳撞球美女助教陪打暗藏春色 廣告主打988元包「一桿進洞」

更多熱門

相關新聞

川普宣布胡塞不再攻擊商船　法人看紅海即將恢復暢通不利貨櫃船運

川普宣布胡塞不再攻擊商船　法人看紅海即將恢復暢通不利貨櫃船運

美國總統川普6日在橢圓辦公室和加拿大總理卡尼會面時表示，收到葉門胡塞組織最新訊息，表示願意投降，不再攻擊航行於紅海以及蘇伊士運河的商船，美國也將停止對葉門的轟炸。對此有法人出報告指出，紅海恢復暢通，貨櫃航運供給過剩將加重，加上美國關稅戰、新船爆量、取消小包裹免稅等利空，貨櫃船運下半年虧損疑慮擴大。

中美高層本週會談！陸外交部：美方請求的

中美高層本週會談！陸外交部：美方請求的

川普掀國際動盪！揭習訪俄「挺普丁」目的

川普掀國際動盪！揭習訪俄「挺普丁」目的

影響超越烏俄　盧比歐：中國才是最大威脅

影響超越烏俄　盧比歐：中國才是最大威脅

批賴清德「跪美、舔美」　朱諷：川普代言人

批賴清德「跪美、舔美」　朱諷：川普代言人

關鍵字：

關稅戰貿易戰川普吳心伯

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

宥勝爆離婚！配偶欄空白

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

台灣「速霸陸Solterra」官網下架

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面