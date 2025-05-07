吳心伯：關稅牌打得差不多了　川普未來或以金融牌等施壓中國

▲中美關稅戰。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普的第二個任期已過百日，中美經貿僵局尚未解決。復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，川普這任靠施壓、威脅來迫使中國讓步，打法更加野蠻；目前來看，川普關稅牌已經打得差不多了。

《第一財經》報導，吳心伯表示，川普第二任期的百天執政乏善可陳，所謂的「對等關稅」衝擊全球產業鏈、供應鏈，今後國際社會可能需要打造一個不包括美國在內的一個產業鏈、供應鏈。

吳心伯指出，川普的執政團隊與共和黨黨內都對關稅政策出現分歧，「特朗普（川普）目前處於非常焦慮的心理狀態」，因此，在內外壓力下，川普通過反覆調整關稅政策，找台階下。

「目前來看，特朗普關稅牌已經打得差不多了」，吳心伯直言，川普自己也感到已打過頭了，但要警惕未來他考慮利用其他牌向中國施壓，包括金融牌、科技牌、安全牌等。

▲復旦大學美國研究中心主任吳心伯。（圖／記者任以芳攝）

吳心伯認為，此次川普大打「關稅牌」給他自己的深刻教訓便是，原本他認為這張牌是「萬能的藥方」，此前屢試不爽，但當前的現實卻作用有限，對美國自身也無益。所以其他貿易夥伴經過這一輪與美方的較量後，也會增加底氣，即未來不會被美國的關稅大棒嚇倒。

談及川普兩任對中政策的不同，吳心伯表示，首先，當前川普的對中政策把經貿放在優先地位，第一任期他更多關注外交與安全問題。其次，川普在第一任期內即便在關稅領域，也是緩慢、從小範圍內升級。但在川普第二任期內，對中關稅的加徵可謂「一步到位」。

第三個不同便是，川普第一個總統任期時，中美彼時以接觸、溝通、對話開局，中美元首在海湖莊園會晤。但吳心伯提到，第二任期以來，川普政府靠施壓、威脅來迫使中國讓步。所以，在他看來，川普第二任期的打法，更加野蠻、任性。