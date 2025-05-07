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「中美經貿高層會談」本週舉行！　陸外交部：是應美方請求

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍表示，這次的會談是應美方的請求舉行。（圖／翻攝中國外交部）

記者廖翊慈／綜合報導

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月9日到12日訪問瑞士，期間與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。中國外交部發言人林劍7日在舉行例行記者會上，對此表示，「美方近期不斷表示，希望與中方進行談判。」

一名記者向林劍提問，「訪瑞期間，何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談。對此中方能否進一步介紹有關情況？」

林劍表示，「這次的會談是應美方的請求舉行，中方堅決反對美國濫施關稅這一立場，沒有任何改變，同時我們也多次說過，中方對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上，任何形式的施壓、脅迫對中國都是行不通的。」

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透社）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，這次會議的重點是降低雙邊緊張。（圖／路透社）

林劍強調，「中國將堅定地，維護自身的正當利益，維護國際的公平正義。」

貝森特受訪時表示，「這次會議的重點是降低雙邊緊張，而不是期待達成什麼重大協議，我們得先緩和情勢，才有可能往前邁進。」他也強調，美國並不打算與中國「脫鉤」，強調希望達成的是「公平貿易」。

目前，美國對大部分中國進口商品課徵高達145%的關稅，有些甚至累計達245%；中國則對美國商品祭出最高125%的報復性關稅。

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