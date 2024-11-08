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部桃醫院首度舉辦放射師慶祝活動　表彰守護民眾健康卓越奉獻

▲為表彰醫事放射師為患者健康默默守護，部立桃園醫院今天舉辦慶祝活動。（圖／部立桃園醫院提供）

▲為表彰醫事放射師為患者健康默默守護，部立桃園醫院今天舉辦慶祝活動。（圖／部立桃園醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

衛生福利部桃園醫院於今（8）日國際放射師節首度舉辦慶祝活動，讓就診民眾與醫護同仁共同感受放射師工作辛勞與意義。副院長陳日昌表示，醫事放射師角色在現代醫療體系中愈發關鍵，不僅在專業領域、病人安全文化、服務品質上貢獻良多，更在守護民眾健康的社會責任上盡心盡力，因此今天在一樓院區舉辦慶祝活動，以表彰放射師在醫療診斷與患者健康守護上卓越貢獻。

每年11月8日為放射師節，以紀念德國物理學家侖琴於1895年發現X光這一劃時代的發現，往後國際醫學為表彰放射師在醫療診斷與患者健康守護上的卓越貢獻。

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部立桃園醫院今天在一樓院區舉辦慶祝活動，院方透過問答互動形式向民眾介紹各種醫學影像檢查，並結合疾病防治知識和輻射防護小技巧，藉此增強民眾的健康知識。現場還展示多樣化的放射醫療設備，包括移動式X光機、傳統X光片、數位X光板、輻射防護鉛衣、輻射偵檢器等，並設置了假體讓民眾了解放射檢查的原理。民眾及醫護同仁還穿上沉重輻射防護鉛衣，體驗放射師每日穿戴鉛衣為患者檢查的辛苦。

▲部立桃園醫院今天舉辦慶祝活動，透過活動讓民眾更了解醫師放射師守護患者健康的貢獻。（圖／部立桃園醫院提供）

▲部立桃園醫院今天舉辦慶祝活動，透過活動讓民眾更了解醫事放射師守護患者健康的貢獻。（圖／部立桃園醫院提供）

部桃醫院醫事放射科主任江家祥指出，桃園醫院目前有約70位醫事放射師分佈於不同臨床單位，負責從常規X光到先進的核子醫學檢查等多項專業檢查。院方為支持放射師發揮專業，特別規劃成立醫事放射科作為專屬科室，以整合不同單位的放射師，讓他們在職場上擁有一個「家」。這樣的組織架構不僅提升放射師向心力，也降低離職率，確保醫療影像服務的穩定與高品質。這是國內醫院中首創管理模式，希望藉此創新管理推動員工團結與工作滿意度。

部桃醫院副院長陳日昌提及，疫情期間，醫事放射師們身穿隔離衣，面對染疫病患，堅守在第一線為患者進行X光檢查，為臨床醫師提供即時影像資料，極大幫助疫情防控中的臨床決策。院方特別藉此放射師節慶祝活動，向所有醫事放射師表達感謝，也期盼他們能持續精進專業知識與技術，造福大桃園地區民眾。

陳日昌強調，桃園醫院醫事放射師不僅在專業領域、病人安全文化、服務品質上貢獻良多，更在守護民眾健康的社會責任上盡心盡力。未來，醫事放射師將持續承擔「醫療之眼」使命，以專業與熱情守護每一位患者的生命。

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