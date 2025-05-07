幼兒園包粽「在家先練習」　學校要求超扯！媽怒：下班都幾點了

▲幼兒園要求家長先教孩子如何包粽子。（示意圖／與新聞事件無關／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「現在幼兒園不搞這些會死嗎？」一名媽媽抱怨，讀中班的女兒告訴她要包粽子，提醒準備食材與粽葉，且在家要先練習包粽，一番要求令原PO超傻眼，「現在雙薪家庭，爸媽下班都幾點了？」文章曝光後，一票網友也秒懂，「都以為家長很有空」、「絕對當天請假，誰愛包誰包去」。

一名家長在《報料公社APP》表示，女兒突然來說學校要包粽子，要準備洗好的粽葉、內餡食材，同時還強調要在家裡先練習如何包粽。

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看著孩子一臉天真且期待要包粽子的表情，原PO卻開心不起來，因為女兒才讀幼兒園中班，「手小小的，包個X肉粽？」為何學校不能幫採買，況且她也根本不知要去哪買新鮮的粽葉。

原PO越想越火大直呼，「現在雙薪家庭，爸媽下班都幾點了？遇到一個豬隊友，累死的都是媽媽。」最後，原PO更無助喊話，「就不能好好上課玩遊戲就好嗎？現在幼兒園不搞這些會死嗎？」

該文被轉貼到臉書爆料公社，引來千名網友也看傻，「現在的學校毛很多，好意是希望親子共學，但都以為家長很有空」、「我就問，在座的各位誰有包過粽子」、「就算在家練習，小朋友也不會包」、「包粽子是真的很難包，是老師要多練習吧」、「現在幼稚園都安排一堆作業回家給家長做的」、「大部分家長確實沒有多餘時間做這些事」、「家長自己都不會包了，怎麼練習，這題跳過直接擺爛」、「我投降，媽媽也不會」。

也有網友幫想法子，「問老師可不可以帶阿嬤去」、「絕對當天請假，誰愛包誰包去」、「直接早上買一顆肉粽，拆開都是料～莫急莫慌...莫害怕」、「乾脆請阿嬤出來比較快啦，現在的人已經不會這些手藝了」、「買油飯呀，包北部粽就好」。其中真的釣出過來人分享，「去年幼兒園是邀請我們阿嬤去學校，跟孩子們一起包粽子」。