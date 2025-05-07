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通緝生涯香香的！竊賊戴口罩8秒摸走逾萬元香水　落網辯摔破了

記者許宥孺／高雄報導

高雄百貨龍頭遭竊！有店家昨(6日)盤點時，發現櫃上2罐香水不翼而飛，調閱監視器後發現，3日晚間有民眾光顧時伸出「第三隻手」，全程戴緊口罩試香，喜歡就放入口袋，業者氣得報警處理。警方稍早在屏東逮獲嫌犯，不過他說，當晚口袋有破損，香水放進去後就摔破了。

▲▼百貨香水櫃位遭竊。（圖／翻攝自threads／cherifperfume提供）

▲竊盜慣犯鎖定近萬元香水，只花8秒就摸走。（圖／翻攝自threads／cherifperfume提供）

左營分局6日晚間7點多接獲百貨店家報案，業者指稱，清點櫃內香水時，發現架上已開封的試用品短少，店員調閱監視器，發現3日晚間近打烊時間，有一名黑衣男子先是在店外徘徊，趁櫃姐不注意時偷了一瓶香水，走進櫃內後，又閃避櫃姐視線，直接相中一瓶價值逾萬元的香水，短短8秒就把試用品摸走。

▲▼百貨香水櫃位遭竊。（圖／翻攝自threads／cherifperfume提供）

▲▼陳嫌因竊盜案遭通緝，逃亡生涯也要香香的。（圖／翻攝自threads／cherifperfume提供）

▲▼百貨香水櫃位遭竊。（圖／翻攝自threads／cherifperfume提供）

業者表示，黑衣男子共偷走2瓶香水，其中一瓶要價9490元，另一瓶熱門香是1680元，共計損失1萬1170元。警方調閱監視器影像，鎖定一名51歲陳姓男子涉案，陳男目前也因竊盜案件遭通緝中，於今日下午1點30分在屏東萬巒鄉將他查緝到案。

陳男落網時表示，偷來的2瓶香水藏在當天的口袋，但是口袋不知何故破損，已掉在地上摔破。警方依竊盜罪嫌進行偵辦，訊後將函送地檢署偵辦。

▲警方稍早在屏東查獲陳嫌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方稍早在屏東查獲陳嫌。（圖／記者許宥孺翻攝）

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