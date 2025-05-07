女房東不忍了！批飯糰夫妻「自卑又邪惡」　曝對話還原租約真相

▲飯糰店女房東趁公休闖店面「檢查電壓」，雙方再爆衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約爭議及砸店風波，雙方各執一詞，原以為紛爭已經消停，未料邵姓女房東6日稱要檢查店面電壓狀況，擅自帶人進入查看，又與飯糰店夫妻爆發爭執。邵女今日不忍了，曝光雙方對話紀錄澄清，並痛批飯糰夫妻「自卑又邪惡」，讓她遭受網路霸凌。

邵姓女房東6日上午11點多，趁著飯糰店公休，帶著2名技師進入店裡，聲稱要確認冰箱電壓、電線狀況，飯糰店夫妻見狀趕緊報警求助，並控訴房東率人擅自搬動店內東西，雙方在現場再度爭執不下。

▲▼飯糰店夫妻控訴，女房東趁公休闖店面「檢查電壓」，擅自搬動店內物品。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對租約爭議，房東邵女今天也曝光雙方2月25日的對話紀錄，內容顯示當時雙方已經達成協議，房東明確告知會遵守合約精神讓房客住到合約截止日，當時房客也回覆房東「謝謝你的寬容」。

邵女透過文字痛批日本飯糰夫妻「自卑又邪惡」，強調2月25日已與房客達成共識，並沒有要趕走他們，也沒有要漲房租，就按照合約精神租到契約期滿。

▲▼女房東曝光雙方對話紀錄澄清，並痛批飯糰夫妻「自卑又邪惡」。（圖／記者賴文萱翻攝）

她質疑，「已經確認的事情，請問張小姐為什麼在4月18日的時候，到處毀謗說我要漲你的房租、要趕你走、變成8萬10萬這樣的租金？」不實言論讓她遭受網路霸凌。

邵女表示，她沈默許久盼他們能夠悔改，而今她不再沈默，她將事實公諸於世，不再讓他們一手遮天，「相信台灣的飯糰更香更美味更有濃濃的台灣味」，呼籲大家請將愛心拿去購買台灣飯糰，一個35元的飯糰能吃得飽，又香又好吃。

▲女房東情緒激動，一度衝進店內嗆聲。（圖／記者賴文萱翻攝）