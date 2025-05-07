陸財長：將採積極宏觀政策　有信心實現5％左右增長目標

▲大陸財政部部長藍佛安。（圖／翻攝大陸財政部網站，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

亞洲開發銀行理事會第58屆年會4日至7日在義大利米蘭舉行。大陸財政部部長、亞銀中國理事藍佛安在會上表示，中方將採取更加積極有為的宏觀政策，有信心實現2025年的5％左右增長目標。

據大陸財政部網站消息，本屆年會以「共享經驗，共建未來」為主題，並就通過數位化轉型促進亞太區域一體化發展等議題進行討論。

藍佛安表示，當前國際局勢動蕩加劇、亂象頻出，單邊主義、保護主義抬頭，特別是近期個別國家掀起關稅戰、貿易戰，給全球經濟帶來史無前例的巨大風險。

他強調，亞銀各成員應同舟共濟，秉持開放包容、團結合作精神，尊重多邊機構規則，為全球經濟發展注入更多確定性和正能量。

藍佛安指出，中方呼籲亞銀高舉多邊主義旗幟，發揮多邊合作平台作用，推動各成員加強政策協調，幫助發展中成員加快經濟發展和深化區域合作，堅持應對氣候變化的既定政策方向，推進區域數位化轉型，推動傳統產業改造升級，支持各成員有效應對挑戰，實現繁榮發展。

▲亞洲開發銀行理事會。

藍佛安強調，中國是經濟全球化的受益者也是貢獻者，近年來對全球經濟增長的貢獻率保持在30％左右；今年第一季GDP年增5.4％，實現良好開局。

他預告，中方將採取更加積極有為的宏觀政策，有信心實現2025年的5％左右增長目標，並強調中國將繼續建設國內統一大市場，擴大高水準對外開放，與世界特別是亞太成員分享中國發展機遇與紅利。

會議期間，藍佛安與亞銀行長神田真人等舉行了雙邊會見或交流，主要就亞銀未來營運發展、介紹中國發展經驗，以及中國與亞銀合作等議題交換意見。