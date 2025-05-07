向川普喊話？　黃仁勳：錯失中國AI市場是巨大損失

▲黃仁勳。（圖／翻攝IG）

記者陳冠宇／綜合報導

中美貿易戰之際，輝達執行長黃仁勳6日表示，中國人工智慧市場可能在未來兩到三年內達到約500億美元，能夠向中國銷售產品將帶來收入和稅收，並「在美國創造大量就業機會」。

黃仁勳強調：「作為一家美國公司，如果無法參與其中，會造成巨大的損失。」他表示，美國企業需要保持敏捷，現在全世界都「十分渴望、迫切地想要參與AI」，希望美國能保持AI市場內的領先地位。

有報導稱，目前黃仁勳正在遊說美國政府，反對進一步收緊限制措施，阻礙輝達及同行進入中國市場。黃仁勳認為，此類措施實際上會損害美國的國家安全，與美國政府的初衷背道而馳。

這不是黃仁勳第一次表達對中國市場的重視。就在4月30日華盛頓特區的一場科技會議上，黃仁勳稱，中國在人工智慧（AI）領域「並不落後」於美國，兩國在該領域的差距很小。他還希望川普政府改變美國向世界其他地區出口AI晶片和技術的規定，以便美國企業能夠更好地利用未來的機遇。

▲輝達股價大跌。（圖／路透）

此前，黃仁勳於4月17日突然造訪北京，他與中國貿促會會長任鴻斌會談時強調，中國是輝達非常重要的市場，希望將繼續與中國合作。

今年1月，黃仁勳也曾開啟中國行，先後到訪深圳、北京等城市。他在行程中表達了對中國市場的重視與承諾，稱輝達與中國有著深厚的合作關係，過去25年間在中國開展了廣泛業務，擁有數千名員工，未來將繼續深化合作。

然而，美國政府不斷升級的晶片出口限制措施給輝達在中國的業務帶來挑戰，導致輝達計入了與H20晶片相關的55億美元損失。H20是輝達專為中國市場設計的晶片，現在，輝達需要獲得美國監管部門的特別許可才能向中國客戶出貨。