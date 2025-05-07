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國民黨出2招力拼罷雙吳成案！　「518舉辦大造勢活動」多管齊下

▲▼台北市議會議長戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市黨部代理主委、北市議長戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

全台罷免如火如荼，國民黨罷免綠委吳思瑤、吳沛憶案捲入偽造連署爭議，近日又傳出「四天只有30人連署」困境。對此，國民黨台北市黨部代理主委、北市議長戴錫欽今（7日）指出，國民黨將進行2個動作，第一是5月18日2場針對黨員的造勢活動，上午在士林、北投的中正高中活動中心，下午在中正、萬華的國軍英雄館，希望衝一波連署，第二，主動寄出連署書給這兩區的黨員，至少在黨員組織部分，能鼓勵大家趕快出來連署，時間急迫，希望能多管齊下。

戴錫欽於節目《嗆新聞》談到「連署爭議」，他表示，簡單講，罷免連署不管是罷藍、罷綠，在很多捷運、市場的定點擺攤部分，除了人流比較不一樣之外，像市場這種比較「地方型」的擺攤點，該連署的都連署了，大家都擺了一段時間，接下來就是該如何組織，特別是對國民黨來說。

戴錫欽表示，為什麼會有抄名單或者死亡連署，說實在話，假如真的有死亡連署，大家都知道一定會被剔除，而且還有偽造文書可能的罪嫌，這是一個根本就不划算也不應該做的事情，就他角度來看，抄了也是做白工，一點都沒有意義。

戴錫欽認為，如果真的涉及違法，該怎麼辦就怎麼辦，上週他在主持黨部臨時委員擴大會議時，就特別跟黨職幹部提醒，國民黨、民進黨或民眾黨，只要是有規模的政黨一定有黨員名冊，但在罷免中要怎麼運用，可以主動跟黨員聯繫，請求支持罷免行動，但最後也最關鍵一定是「親簽」。

戴錫欽直言，如果是親簽就不會有有死亡連署的問題，之所以產生外界爭議的問題，可能是在處理過程中因陋就簡，或是過去有些不好的習慣、不好的做法沒有完全根除，不是說刑責提升到多少的問題，而是基本的法治觀念，黨員名單如何運用得宜，且符合法律規範，而不是代人簽名或用抄的方式，這個都是未來國民黨必須要更加落實的方式。

因此，戴錫欽指出接下來「罷免規劃」，他上次也已經預告，國民黨台北市黨部5月18日早上跟下午會各別辦一場針對黨員的造勢活動，上午會在士林、北投的中正高中活動中心，下午是在中正、萬華的國軍英雄館，兩場他跟朱立倫主席都會參加，還會邀請台北市所有黨籍議員跟5位立委、支持國民黨的名嘴共同參與，主要是要把所有黨員動員出來，特別是針對這兩個選區的部分。

戴錫欽解釋，為什麼要這麼做？因為其實之前都有打電話給所有黨員，希望爭取他們罷免綠委吳思瑤與吳沛憶的連署，但到底有多少人真正參與連署？現在有參加連署的名冊都在罷免團體手上，所以即便台北市黨部也不知道到底多少黨員有參加連署。

戴錫欽強調，所以現在國民黨做2個動作，第一個是5月18日2場針對黨員的造勢活動，希望大家踴躍參加，甚至邀請周遭親朋好友、街坊鄰居、跟國民黨理念相近、願意出來的民眾，藉由造勢活動，讓他們了解最新政治情勢跟狀況，也鼓勵大家在現場就直接參與連署，因為黨員到底多少人連署，國民黨現在沒辦法掌握，至少藉此讓大家出來、他們設攤，希望再衝一波二階連署。

戴錫欽提到，第二個是，國民黨這禮拜陸續主動寄出連署書給這兩個罷免區的黨員，希望他們參加連署，並且回傳或是交到罷免團體，因為之前只有打電話給黨員，現在為了更加落實，或者是突破現在寒蟬效應連署停滯的狀況，所以國民黨除了5月18日辦造勢活動之外，已經在士林、北投部分寄給相關黨員兩份連署書，一個信封裡兩份，避免謄寫錯誤，也可以請家人一起連署，同樣的這兩天中正萬華部分也會寄出去，至少在國民黨黨員組織的部分，能鼓勵大家趕快出來連署。

更重要的是，戴錫欽透露，現在不是只有這兩個選區的當地議員參與而已，希望所有台北市的黨籍議員、友黨的議員站出來聲援活動，接下來他甚至會號召所有國民黨台北市12個行政區的議員全部站出來，下周也許會挑一天，把所有議員的宣傳車全部集中起來，將他們轉化成行動連署站，深入到12個選區，就是要把跨區的效果營造出來。

最後，戴錫欽認為，罷雙吳截止日在6月7日，現在努力在五月底之前要讓罷免連署過門檻，而且要保留安全份數，時間真的滿急迫的，所以自己希望多管齊下，不管是辦造勢活動鼓勵連署、跨選區議員進行協助衝連署。

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