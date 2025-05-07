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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭智輝遭爆密宴AIT圖利崇越　黃暐瀚點犯2錯誤：自己付錢也不妥

▲▼郭智輝 聯訪 立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

經濟部長郭智輝6日遭週刊爆料，頻繁邀公務對象及下屬赴崇越集團旗下餐廳用餐、開會，更密宴美國在台協會（AIT），整場花費估逾22萬元，質疑是利用公帑圖利。對此，媒體人黃暐瀚認為，郭智輝犯了兩個錯誤，第一「既然是旗下餐廳，當部長就不要去」、第二「大家會認為，郭智輝是不是為了讓集團餐廳能夠邀到重要賓客，才把這些賓客邀去那裡」，他強調，即使從頭到尾都自己付錢，他也覺得不妥，因為這是公務。

根據《鏡週刊》6日爆料指出，郭智輝頻繁邀公務對象及下屬赴老東家崇越集團旗下的餐廳用餐、開會，甚至形容該餐廳為「郭部長家開的私廚」，近日更直擊，郭以經濟部名義邀宴美國在台協會（AIT）代表，地點同樣選在該餐廳，整場花費含伴手禮估逾22萬元，3天內又二度直擊郭再度前往該餐廳用餐，由於這間餐廳正是郭所創辦、崇越集團旗下的品牌，郭的家人及家族企業至今仍是崇越持股最多的董事，因此挨批公私不分，更涉圖利妻兒持股掌控的集團餐廳，不僅有損官箴，也傷害內閣形象。

對此，黃暐瀚於節目《少康戰情室》表示，郭智輝部長以前是崇越集團的CEO，這個餐廳其實是崇越集團旗下的，郭智輝對於餐廳的食材、設計很滿意這一點，自己相信是無庸置疑。

黃暐瀚表示，可是郭智輝現在的身分是經濟部部長，把話講白了，這個事情出來以後，經濟部的回答是，用餐大概五十個人，每個人大概一兩千塊，加上送的東西，大概二十二萬，部長一出手也不是拿不出來。

黃暐瀚認為，可是出現「兩個很大的問題」，第一個，這一餐是郭智輝自己買單，但經濟部部長當到現在已經快一年了，經濟部餐宴跟邀約，是不是每一餐都是部長出錢？經濟部是延續的，有一天經濟部長的名字會從郭智輝換成另外一個人，那個部長也還要做事，所以簡單講，就算再怎麼對這家餐廳滿意，既然是旗下的餐廳，當部長期間其實不要去這個餐廳就好了。

黃暐瀚指出，第二個，因為週刊拍到的照片很多，不只有白天有晚上，還有很多不同客人，郭智輝跟幕僚吃飯去這裡、跟朋友吃飯去這裡、跟AIT處長谷立言吃飯還是去這裡，就會出現剛剛第二個問題，今天AIT的處長是應經濟部之邀，如果今天只是集團CEO，還不一定能夠邀到AIT的處長，這樣的重要人士，所以大家會認為，是不是為了讓集團餐廳能夠邀到這麼重要的賓客，所以才把賓客邀去那裡。

黃暐瀚認為，因此，郭智輝部長在這件事上犯了兩個錯誤，卓榮泰院長也沒有幫忙背書，而且這一餐郭智輝直接付錢是因為週刊掌握到了才付錢，還是說本來一直都是自己付？

最後，黃暐瀚強調，做個結論，即使郭智輝從頭到尾都自己付錢，他也覺得不妥，因為這是公務，公私分清楚就不會出現這樣的聲音。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

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郭智輝圖利崇越民進黨經濟部長黃暐瀚AIT

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