印巴衝突升溫！印度空襲喀什米爾「8人死亡」　巴基斯坦擊落5戰機

▲印度空襲巴基斯坦控制的喀什米爾地區穆扎法拉巴德之後,城市停電。(圖/路透)

記者羅翊宬/綜合外電報導

印度、巴基斯坦堪稱是「南亞火藥庫」,擁有核武的這兩大國家近來因為水資源問題,時隔6年再度爆發軍事衝突!巴基斯坦控訴,印度今(7)日凌晨向境內透過飛彈發動軍事攻擊,造成兒童在內共8人死亡、35人受傷。巴基斯坦也透露,在印度發動攻擊期間,巴方擊落印度5架戰機。

根據《CNN》,巴基斯坦軍方發言人查烏德里中將(Lt. Gen. Ahmed Sharif Chaudhry)於當地時間9日凌晨的記者會上表示,印度針對巴基斯坦本土以及巴控喀什米爾地區共6個地點發動24次攻擊。而此前巴基斯坦共有5處地點遭到攻擊;印度則表示總計打擊9個目標。

查烏德里指出,「位於巴基斯坦旁遮普省的艾哈邁德普爾冬(Ahmadpur East)有5人喪生,包括一名3歲女童。而在穆里德克(Muridke)市也有一名男子喪生。至於在巴基斯坦所控制的喀什米爾地區的柯特利市(Kotli)則有16歲少女和18歲男子遇難。同時,清真寺也成為印度的攻擊目標。」

Pinaka MLRS multi barrel rocket launcher mobile platform used for almost simultaneous targeting of 9 Terror camps in Kotli, Bahawalpur, Muzaffarabad, Ahmadpur East, and Muridke.#OperationSindoor #pakistan #pinaka #pahalgam pic.twitter.com/Y5fEorLPMq