印巴衝突升溫！印度空襲喀什米爾「8人死亡」　巴基斯坦擊落5戰機

▲印度空襲巴基斯坦控制的喀什米爾地區穆扎法拉巴德之後，城市停電。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

印度、巴基斯坦堪稱是「南亞火藥庫」，擁有核武的這兩大國家近來因為水資源問題，時隔6年再度爆發軍事衝突！巴基斯坦控訴，印度今（7）日凌晨向境內透過飛彈發動軍事攻擊，造成兒童在內共8人死亡、35人受傷。巴基斯坦也透露，在印度發動攻擊期間，巴方擊落印度5架戰機。

根據《CNN》，巴基斯坦軍方發言人查烏德里中將（Lt. Gen. Ahmed Sharif Chaudhry）於當地時間9日凌晨的記者會上表示，印度針對巴基斯坦本土以及巴控喀什米爾地區共6個地點發動24次攻擊。而此前巴基斯坦共有5處地點遭到攻擊；印度則表示總計打擊9個目標。

查烏德里指出，「位於巴基斯坦旁遮普省的艾哈邁德普爾冬（Ahmadpur East）有5人喪生，包括一名3歲女童。而在穆里德克（Muridke）市也有一名男子喪生。至於在巴基斯坦所控制的喀什米爾地區的柯特利市（Kotli）則有16歲少女和18歲男子遇難。同時，清真寺也成為印度的攻擊目標。」

Pinaka MLRS multi barrel rocket launcher mobile platform used for almost simultaneous targeting of 9 Terror camps in Kotli, Bahawalpur, Muzaffarabad, Ahmadpur East, and Muridke.#OperationSindoor #pakistan #pinaka #pahalgam pic.twitter.com/Y5fEorLPMq — Neeraj Mishra (@NrjNambo) May 7, 2025

來自巴基斯坦的安全消息人士則透露，在印度發動攻擊期間，巴基斯坦在「自衛行動」中共擊落印軍5架空軍戰鬥機、1架無人機，包括3架法國製造的「飆風」（Rafale）戰鬥機、一架米格-29（MiG-29）戰鬥機、蘇-30戰鬥機（SU-30），另外還有一架印度的「赫倫」（Heron）無人機也被擊落。

另一名巴基斯坦政府高級官員則同樣證實，該份印度軍機被擊落的詳細名單，不過簡報中並未詳細說明戰機是在何處、如何被擊落。

《CNN》表示，目前無法獨立查證巴基斯坦單方面的說法，因此已經尋求印度政府的回應。

據悉，印度將此次對巴基斯坦的軍事打擊定位為代號「辛多爾行動」（Operation Sindoor）的反恐作戰，聲稱鎖定9處「跨境恐怖基礎設施」，位於巴基斯坦所占領的賈姆穆（Jammu）和喀什米爾。

韓媒《朝鮮日報》指出，印度所控制的喀什米爾觀光療養地「帕哈爾加姆」（Pahalgam）於4月22日發生疑似恐怖組織持槍攻擊觀光客的事件，造成26人死亡、17人受傷。印度指控巴基斯坦政府縱容被聯合國認定的恐怖組織虔誠軍（Lashkar-e-Taiba），因此便祭出取消簽證、禁止船隻停靠港口與郵遞等制裁，甚至還宣布暫停《印度河協定》，不讓「一滴水」流入巴基斯坦。