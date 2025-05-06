「李珠珢婉拒C位」讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

▲李珠珢婉拒C位。（圖／翻攝自YT／@popcorncheers）



記者施怡妏／綜合報導

「三振舞女神」李珠珢（이주은）今年加入職棒富邦悍將啦啦隊，在台灣享受如同小公主般的待遇，不過人紅是非多，接連傳出耍大牌、台韓兩邊都想賺等風波，對此，有球迷貼出一段影片，富邦啦啦隊成員檸檬（林芳婧）拉著李珠珢去C位拍照，但李珠珢婉拒了，把C位留給學姊，默默走回最邊邊的位置。

YouTube頻道「爆米花應援 Popcorn Cheers」貼出一段影片，啦啦隊女孩站在場中拍照，李珠珢走到最邊邊的位置，檸檬見狀後，拉著李珠珢的手走到中間，比了C位的位置，似乎想叫李珠珢去C位拍照，不過李珠珢揮揮手婉拒了，走回原本的位置。

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影片掀起熱論，「很多人都說李珠珢耍大牌，這影片說明了一切」、「韓國是很重視輩分的，她回去韓國還要幫學姐撐雨傘」、「她的個性就是爆紅也不會耍大牌的那種吧，反而是會躲起來的I人吧」、「覺得更可愛了」、「珠珠寶貝真是低調又不搶風頭」、「珠珠站哪，哪裡就是C位」。

許多網友大讚檸檬很貼心，「檸檬真的很暖」、「檸檬真的超善良，原本不認識他，但看他多次照顧新人，感覺很溫馨，新人語言不通又不好意思太主動，這時候就需要檸檬這種暖人」、「檸檬就是大器」、「檸檬最有職場智慧」、「珠珠超可愛，檸檬心好人又美」。

影片獲得「爆米花應援 Popcorn Cheers」授權轉載。



▼檸檬（左）、李珠珢（右）。（圖／翻攝自李珠珢、檸檬IG）

