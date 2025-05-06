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社會 社會焦點 保障人權

逼吃烤五花肉勒索鄰居！淡水2煞潑汽油點火　他被活燒慘叫至死

▲▼ 新北市淡水區北新路一間民宅遭縱火，3人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲淡水男子偷肉後勒索鄰居再潑汽油縱火殺人。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水驚傳一起荒謬又駭人的命案，曾姓與林姓男子疑因缺錢，先在街頭竊取燒臘店門前醃製的五花肉，在非法占用的套房內烤肉分食後，竟持汽油與打火機恐嚇鄰居索財。勒索未果，2人竟惱羞成怒，潑油縱火將人活活燒死。士林地檢署今（6）日依殺人等重罪起訴，案件將交由國民法官審理。士林地院下午將召開接押庭，決定是否准予交保。

曾男（38歲）長期居住在淡水一棟老舊公寓四樓的套房，因未繳房租已被列為惡性房客。林男（35歲）則無固定居所，經人介紹後與曾男認識，便侵入住戶未啟用水電的套房內居住，2人去年12月15日上午7時許，林男與前妻路過燒臘店時，見到員工將一條醃製五花肉放在門口板凳上無人看管，心生歹念，徒手竊取帶回「林房」，邀請曾男與前妻烤肉同食。

吃飽喝足後，2人因身無分文，竟將目光轉向對門鄰居、長年獨居的蔡姓男子，認為他「應該有錢可要」。上午9時許，林男手持寶特瓶裝汽油，與曾男一同前往蔡男住處敲門，見對方不願開門，林男竟朝門縫灌入汽油並嗆聲：「我認識黑道大哥，在這邊也是小有名氣。」蔡男因心生畏懼，只好開門並交出身上僅有的400元。

更令人髮指的是，2人不僅未打算離開，還強迫素有「不吃肉習慣」的蔡男進入林房，勉強吃下他們稍早炙燒的五花肉，曾男隨後拿著剛拿到的400元出門購買香菸回來，供2人邊抽菸邊繼續在林房內盤算下一步。

當天下午約2時，2人「食髓知味」，再度帶著汽油與打火機上門討錢。這次蔡男堅持不開門，2人惱羞成怒，曾男當場將汽油潑向蔡男胸腹，林男立即點火，火勢迅速蔓延，蔡男全身衣物起火燃燒，造成99%的三度燒燙傷與吸入性灼傷，雖緊急送往淡水馬偕醫院急救，仍於翌日上午10時11分傷重不治。

曾、林事後各自逃離現場，自身也被火勢波及，自行撲滅後分別前往醫院救治，最終遭警方持檢方核發拘票拘提到案。消防隊到場即時撲滅火勢，雖未釀成住宅全面燒燬，但全案過程荒唐至極，動機單純卻手段殘忍。

士林地檢署偵結認，2人對鄰居勒索不成竟火燒致死，且犯後冷血逃逸，已非單純的衝突或失控，而是有計畫的惡性重罪，建請法院從重求刑，全案將由國民法官審理。

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