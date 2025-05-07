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駕駛行車糾紛狂罵2分鐘「人渣敗類」　結局獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿哲（化名）去年2月間因行車糾紛，與另一名駕駛A男發生口角，一氣之下他當街狂罵2分鐘，包含「混蛋、雜碎、人渣、敗類」等言詞，因而被A男一狀告上法院。不過，橋頭地院法官日前審理之後，認為阿哲不是毫無緣由就開罵，言詞內容也只是在表達不滿，最終認定檢方證據不足，裁定阿哲無罪。

尖叫,生氣,憤怒,難過,崩潰,吵架,罵人（示意圖／CFP）

▲阿哲因行車糾紛當街狂罵A男2分鐘，最後獲判無罪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲去年2月間行經高雄市楠梓區一處路口時，因行車糾紛與A男發生口角，他竟當場開罵「你真的是雜碎到家」、「社會就是太多人渣才會這樣子」、「你他X的王八烏龜蛋」、「混蛋」、「完完全全一個小人」、「雜碎」、「你這個小人」、「社會多這種敗類」、「社會的敗類就你這種型的」等言詞。

檢方認為阿哲的行為足以貶損A男的人格評價與社會地位，訊後依涉犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪嫌，將他起訴。

不過，橋頭地院法官認為，雖然阿哲確實在事發現場說出上述言詞，但從勘驗筆錄、雙方證述中可知，兩人原本並不認識，僅當日在馬路上因細故發生爭執，阿哲才會說出那些話，持續時間大約2分鐘；經整體觀察評價，可以認定阿哲不是毫無緣由、無端針對A男的名譽人格恣意攻擊，他只在對A男的行為表達不滿的憤怒情緒。

法官接著指出，阿哲的行為不是長時間、反覆、持續出現的謾罵，參酌憲法法庭113年度憲判字第3號合憲性限縮之刑法公然侮辱罪要件意旨，阿哲說出的那些話的影響程度，尚不足以貶損A男的社會名譽或名譽人格；最終認定檢方證據不足，裁定阿哲無罪，全案仍可上訴。

另外，A男在民事部分對阿哲提告求償50萬元，也被法官裁定駁回。

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