川普稱胡塞武裝同意不互相攻擊　宣布美軍立即終止轟炸

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普6日宣布，美方將停止對葉門胡塞武裝的轟炸行動，理由是胡塞武裝已同意停止在中東重要航道上的襲擊行為。川普表示，「他們（胡塞）說，『請不要再轟炸我們，我們也不會再攻擊你們的船艦』；我接受他們的承諾，從現在起美國將停止轟炸胡塞。」胡塞武裝對此並未有官方正式評論，但稱對以色列的攻擊將會持續。

根據阿曼政府聲明，這項停火協議是由阿曼出面斡旋促成，雙方同意不再互相攻擊，包括美方軍艦在紅海與曼德海峽的行動也將不再成為胡塞目標。然而，聲明中並未提及胡塞是否會停止對以色列的攻擊。

葉門胡塞政治最高委員會主席馬沙特（Mahdi al-Mashat）則透過胡塞旗下的Al Masirah電視台表示，組織將持續對加薩提供支持，對以色列的攻擊行動不會停止。他並警告，「所有猶太復國主義者，從現在起請躲進避難所，或立即離開以色列，因為你們失敗的政府再也無法保護你們。」

另據胡塞革命委員會領導人胡塞（Mohammed Ali al-Houthi）在社群平台X發文指出，他們將持續評估美方對葉門「侵略行動」的實際停止情況。

自2023年10月以哈戰爭爆發以來，胡塞組織多次針對以色列及紅海船隻發動攻擊，美國軍方自3月15日起展開代號「粗野騎士行動」（Operation Rough Rider）的空襲作戰，據稱至今已打擊超過1,000個目標，擊斃數百名胡塞武裝份子與高層指揮官。儘管軍事行動延宕胡塞襲擊頻率，但人權團體也對平民死傷問題表達憂慮。

卡達與科威特6日發表聲明歡迎停火協議，並期盼此舉有助於恢復航道安全與中東區域穩定。