再嗆中國「沒和美做生意」重創經濟！　川普：他們想見面談判

▲美國總統川普再度開嗆中國，強調中國現在情況很糟。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中貿易戰火持續延燒，美國總統川普（Donald Trump）再度開嗆中國，強調中國現在情況很糟，經濟遭受嚴重打擊，「因為他們沒和美國做生意。」川普還透露，北京方面希望重啟談判並安排會面，美方將在「合適的時間點」回應。

川普6日於白宮接見新任加拿大總理卡尼（Mark Carney），在會後接受媒體訪問時談到美中關稅議題。他表示，中方多次表達希望展開新一輪談判與會面，「我們將在合適的時間點和他們會面。」

川普也強調，自己尚未與中方官員會談，「如果我見過的話，你們早就知道了。」

川普進一步指出，中國因為缺乏與美國的貿易往來，導致經濟陷入困境，「在145%關稅的情況下，根本沒辦法做生意。」他坦言，祭出高額關稅是為了解決長期存在的貿易逆差問題。

與此同時，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早在國會眾議院撥款委員會的聽證會中表示，美方正與中國以外的17個主要貿易夥伴進行磋商，目前已收到「非常不錯」的提議，最快有望在本週宣布與部分國家達成貿易協議。

川普在4月2日宣布對個別國家課徵11%至50%不等的「對等關稅」，但隨後決定暫緩原訂9日生效的政策90天，僅先行實施10%的基準關稅。不過對中國的關稅措施未見鬆手，甚至逐步升高，雙方展開一連串報復性加稅。

目前美國對多項中國進口商品課徵高達145%關稅，部分品項累計稅率甚至攀升至245%；而中國也不甘示弱，對美國商品加徵125%報復性關稅，雙方貿易戰態勢持續膠著。