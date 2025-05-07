　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

再嗆中國「沒和美做生意」重創經濟！　川普：他們想見面談判

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普再度開嗆中國，強調中國現在情況很糟。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美中貿易戰火持續延燒，美國總統川普（Donald Trump）再度開嗆中國，強調中國現在情況很糟，經濟遭受嚴重打擊，「因為他們沒和美國做生意。」川普還透露，北京方面希望重啟談判並安排會面，美方將在「合適的時間點」回應。

川普6日於白宮接見新任加拿大總理卡尼（Mark Carney），在會後接受媒體訪問時談到美中關稅議題。他表示，中方多次表達希望展開新一輪談判與會面，「我們將在合適的時間點和他們會面。」

川普也強調，自己尚未與中方官員會談，「如果我見過的話，你們早就知道了。」

川普進一步指出，中國因為缺乏與美國的貿易往來，導致經濟陷入困境，「在145%關稅的情況下，根本沒辦法做生意。」他坦言，祭出高額關稅是為了解決長期存在的貿易逆差問題。

與此同時，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早在國會眾議院撥款委員會的聽證會中表示，美方正與中國以外的17個主要貿易夥伴進行磋商，目前已收到「非常不錯」的提議，最快有望在本週宣布與部分國家達成貿易協議。

川普在4月2日宣布對個別國家課徵11%至50%不等的「對等關稅」，但隨後決定暫緩原訂9日生效的政策90天，僅先行實施10%的基準關稅。不過對中國的關稅措施未見鬆手，甚至逐步升高，雙方展開一連串報復性加稅。

目前美國對多項中國進口商品課徵高達145%關稅，部分品項累計稅率甚至攀升至245%；而中國也不甘示弱，對美國商品加徵125%報復性關稅，雙方貿易戰態勢持續膠著。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 3 5579 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大谷翔平「幸運地」又炸裂！連兩戰開轟、本季第10發全壘
快訊／緬甸打詐！　55位台灣被害人今晨返台
女童弄濕特斯拉「被索賠4.1萬」　Cheap怒轟：什麼破車？
再嗆中國「沒和美做生意」重創經濟！　川普：他們想見面談判
李珠珢遭爆沒禮貌「無底線鬧事」　應援非C位不站
川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高
宥勝早離婚　知情者爆2婚變導火線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

再嗆中國「沒和美做生意」重創經濟！　川普：他們想見面談判

印度砲轟巴基斯坦釀8死！　巴方稱「擊落3架印戰機」

川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高

加國總理上任首訪美「加拿大是非賣品」　川普：別說不可能

川普稱胡塞武裝同意不互相攻擊　宣布美軍立即終止轟炸

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

川普關稅政策搖擺！美股收黑近400點　台積電ADR跌2.36％

印度砲襲巴基斯坦克什米爾9地　兩國邊境爆交火

國際火線／本是同根生，相戰何太急？印、巴衝突的根源

快訊／德國新總理出爐！梅爾茨上台率領聯合政府

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

#白沙屯媽祖 鑾轎進南投　萬人隨行空拍畫面！

再嗆中國「沒和美做生意」重創經濟！　川普：他們想見面談判

印度砲轟巴基斯坦釀8死！　巴方稱「擊落3架印戰機」

川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高

加國總理上任首訪美「加拿大是非賣品」　川普：別說不可能

川普稱胡塞武裝同意不互相攻擊　宣布美軍立即終止轟炸

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

川普關稅政策搖擺！美股收黑近400點　台積電ADR跌2.36％

印度砲襲巴基斯坦克什米爾9地　兩國邊境爆交火

國際火線／本是同根生，相戰何太急？印、巴衝突的根源

快訊／德國新總理出爐！梅爾茨上台率領聯合政府

快訊／緬甸打詐！　55位台灣被害人今晨返台

快訊／大谷翔平「幸運地」又炸裂！連兩戰開轟、本季第10發全壘打

快訊／台南深夜「宿舍火警」！火舌向上延燒　520人驚恐逃生

台灣最美阿嬤！　社交圈美魔女曬金孫照

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

開發者大會未演先轟動！Google搶先曝光Gemini 2.5 Pro預覽版

再嗆中國「沒和美做生意」重創經濟！　川普：他們想見面談判

小孟老師／5月7日星座運勢　水瓶貴人運大爆發

傅崐萁「御用律師妻」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

國際熱門新聞

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

歐盟反擊！將對川普發出1000億歐元關稅威脅

川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高

一家五口去迪士尼玩　爸崩潰：一天噴4萬元

川普關稅政策搖擺　美股收黑近400點

印度砲襲巴基斯坦克什米爾9地　兩國邊境爆交火

相戰何太急？印、巴衝突的根源

即／德國新總理出爐！梅爾茨上台率領聯合政府

加國總理上任首訪美「加拿大是非賣品」　川普：別說不可能

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

川普稱胡塞武裝同意不互相攻擊　宣布美軍立即終止轟炸

日18歲嫩妻「分居尪」偷藏14歲少女！

新娘結婚隔天崩潰　婆婆曬婚禮照「她全被消失」

川普再嗆中國「沒和美國做生意」重創經濟

更多熱門

相關新聞

川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高

川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高

美國政府7日公布數據顯示，在總統川普宣布關稅新政前夕，進口激增導致3月貿易逆差擴大至1405億美元（約新台幣4.2兆元），創下美國單月史上最大逆差紀錄。

加國總理上任首訪美「加拿大是非賣品」　川普：別說不可能

加國總理上任首訪美「加拿大是非賣品」　川普：別說不可能

川普稱胡塞武裝同意不互相攻擊　宣布美軍立即終止轟炸

川普稱胡塞武裝同意不互相攻擊　宣布美軍立即終止轟炸

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

川普關稅政策搖擺　美股收黑近400點

川普關稅政策搖擺　美股收黑近400點

關鍵字：

美中貿易戰中美貿易戰中國川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

宥勝爆離婚！配偶欄空白

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

快訊／14縣市大雨特報　今全台變天

快訊／強對流來了　大雷雨轟5縣市

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

鋒面深夜報到！明天雨炸全台　北台灣低溫剩22度

白沙屯媽帶香燈腳爬山！200年首度駐駕受天宮

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

即／大雷雨夜襲3縣市！媽祖首次駐駕南投　香燈腳防驟雨

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面