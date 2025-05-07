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連2期電費暴增嚇壞網友！一測抓到「吃電怪獸」竟是加壓馬達

▲洗澡,淋浴,蓮蓬頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲民眾洗澡時發現，每6、7分鐘就跳一度電，最後全棟斷電，才發現加壓馬達竟是吃電怪獸。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

隨著夏季將至，不少家庭已啟用冷氣，電費也隨之飆升。近日一位民眾發文透露，自家4口人住在公寓內，連續兩期電費用電量高達1900度，原以為電表故障或遭偷電，經過台電檢測證實無異常後，他進一步排查家中電器，最終發現元凶竟是「加壓馬達」，每洗澡6至7分鐘就耗掉1度電。

這位原PO表示，他們一家四口住在公寓內，連續2期的耗電量都落在1900度左右。由於耗電量實在太過誇張，於是便找了台電人員來測試電表，不過最終的結果顯示，並沒有被偷接電，電錶也沒有壞掉。

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為找出異常耗電的來源，他選擇全戶斷電，並逐一測試電器，結果發現加壓馬達耗電驚人，洗澡時每隔6、7分鐘就會跳一度電。儘管關閉加壓馬達會讓水壓變小，但實際使用影響不大，關閉後明顯感受到用電量下降，預計下一期帳單將可見節能成效。

▲▼洗澡。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

▲民眾洗澡時發現，每6、7分鐘跳1度電，讓他嚇壞了。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

文章曝光後，引發大批網友共鳴與熱議。有人表示家中也有類似狀況，建議改裝成有開關的加壓馬達，「洗澡時再啟動」，另有網友驚呼「七分鐘跳一度，這根本是加農炮」；也有人說以後會改用變頻款節能設備，以降低用電負擔。

另外，也有網友提出質疑，若是6、7分鐘跳1度電，意味著加壓馬達的瓦數要高達8500瓦至1萬瓦。如果接上220伏特的插座，電流需要45安培、若接110伏特的插座，電流則需要90安培，無論怎麼算都不合理，可能是加壓馬達已經出了問題。

對於加壓馬達的討論，先前有水電業者發布文章，指稱加壓馬達雖能有效提升水壓，但長時間運作下來，可能導致機身過熱，造成壽命縮短、損壞等後果。因此水電業者建議，可以根據實際需求設定開關，並且定期清潔馬達，確保馬達正常運作，才能發揮出最佳效用，並提供長久可靠的服務。

 
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