男性醫美意識崛起！安全、自然效果的電音雙波正熱門

▲男性醫美保養意識崛起，非侵入式的海芙電音波是榜上常勝軍（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

以往討論到「保養」這個話題，大多與女性有關，除了日常的瓶瓶罐罐，隨著科技進步和醫學美容的普及，「醫美科技保養」也逐漸成為許多人保養的2.0版本，除了效果佳更沒有甚麼恢復期，不僅是女性，近幾年來，男性對醫學美容的接受度也逐年提高，嘗試透過醫美療程讓自己看起來更有精神與自信。佳思優醫美集團表示，2024年男性來院保養人數，相較前一年上升29%，不過和同齡女性相比，來到診間的男性大多是「醫美小白」，且希望以非侵入式，較為安全、自然的療程為主。

▲竹北佳思優診所的陳依凡醫師分享電音雙波同時治療，可達到1+1>2的綜效，改善更多老化問題

電波科技全面革新，兼顧年輕感與安全感

以非侵入式的緊膚療程來講，海芙音波的拉提效果有口皆碑，隨著科技不斷創新，有感的緊緻拉提也有別於以往的「要打音波還是電波？」，轉變成「電音雙波，一加一大於二」的主流保養方式。陳依凡表示，全新的海芙電波Volnewmer，在「安全感與舒適度」這2點是相當有感的提升！過去有不少患者因傳統電波療程會帶來明顯的疼痛感，每次保養前都需要花點時間做心理建設，但海芙電波特別採用不間斷水冷式降溫技術，陳醫師表示患者回饋施打的疼痛感明顯降低，心理壓力也舒緩許多。另外海芙電波的探頭也採用收邊式的鍍金材質，有助於熱能傳導均勻，同時也避開能量堆疊於探頭邊角，沒有所謂「框狀燙傷」的風險，甚至許多怕痛的男性醫美小白也感覺舒適許多。

▲劉易明醫師分析面部的老化並非單一層次問題，搭配海芙電波+音波的多層次治療更能精準改善鬆垂問題

海芙電音雙波療程，你的姿態即是最佳狀態

不分男性女性，一旦進入到輕熟齡的階段，都會感覺到膠原蛋白流失、膚質膚況不穩、皺紋增加以及臉頰鬆弛等問題。佳思優醫美診所劉易明醫師進一步分享，老化不是單一層次的，需要針對各個層面精準治療，才能全面改善；經過原廠訓練的醫師會根據不同患者的需求，每個人的治療方案進行客製化分配，甚至同一個面部區塊就能有好幾種不同深度、發數，因此，發數不受限的海芙電波也讓醫師在療程規劃上更能活化運用。

此外，由於海芙音波主要作用於深層組織，可以精準針對筋膜層拉提、輔助脂肪溶解；海芙電波則是以3D容積式的原理加熱皮膚淺層，進而達到刺激膠原蛋白增生、緊緻的效果。相較於過去單純選擇音波或電波的療程，「海芙電音雙波」主打能一次滿足肌膚從淺層到深層的保養需求，訴求每一位患者都能透過海芙自家品牌複合保養，造就「抗衰時代」下的「客製時光機」。

▲佳思優竹北分院引進海芙電波與媚必提音波，提供當地求美者更方便的治療選擇

佳思優醫美集團進駐竹北！提供全新電音雙波服務，打造高雅、客製美學保養

佳思優整形醫美集團也於近期開枝散葉拓點竹北，竹北分院延續以往佳思優各院低調高雅的設計，搭配六星級個人隱私空間與教學醫院等級手術室，讓新竹地區的求美者也能在繁忙庸碌的生活中，享受客製化的醫美保養。為了讓忙碌的求美者能體驗更有效率的緊膚科技療程，佳思優時尚美學診所也引進首台海芙電波Volnewme與海芙音波媚必提Ultraformer MPT，讓每位求美者都能在新世代保養中感受到「海芙電音雙波」品牌的高端品質與一致性。

▲佳思優的陳依凡醫師受過原廠訓練，且是海芙電音波授證醫師，在治療上有效果又安心！

原廠正貨、授證醫師，安全與效果的雙重保障

非侵入式的緊膚科技逐漸盛行，但也有許多行動醫美打著便宜治療，卻使用水貨山寨機；不只治療無效，更有可能造成無法彌補的後遺症；佳思優醫美集團秉持著：「將顧客的安全、安心擺在最優先」，黃仁吳總院長也強調，成功的治療不僅需要醫師豐富的臨床經歷，也必須搭配優異的設備，才能讓醫師的專業與醫美療程發揮到最好成效。所以佳思優醫美集團從開幕至今堅持使用原廠合格儀器與耗材，並不斷培養原廠授證的醫師團隊，讓每位顧客在追求美麗的過程中，能有滿意且安心的緊緻效果。