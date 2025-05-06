　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

資金持續流入！　香港金管局預期「港幣仍有需求」

▲▼港幣。（圖／CFP）

▲港幣。（圖／CFP）

文／中央社

香港金融管理局今天預期，市場對港幣的需求將會持續。目前官方已向市場注入港幣1166億元（約新台幣4522億元）左右的資金，以穩定港幣匯率。

金管局總裁余偉文下午向媒體說明近期外資流入的情況。

他說，最近金管局已向市場注資港幣1166億元左右，以穩定港幣匯率。近日外資流入香港，原因之一是港股暢旺，加上首次公開募股（IPO）活動多，外資流入香港後需要兌換港幣。

其次，之前炒作港幣的外資盤平倉，以逃避風險。除了港幣外，這些外資在亞洲其他金融市場也進行平倉，令區內不少貨幣升值。

余偉文預期，市場對港幣的需求將會持續。

外資最近持續流入香港，觸動港幣兌美元的聯繫匯率機制，金管局因而在過去5天先後3次進場干預。

繼2日及5日之後，金管局今天再度向市場注資605.43億元，以維持匯率穩定。在此前的兩次，金管局先後注資465.39億元及95.32億元。

金管局最新一次干預港幣匯率，已是2020年的事。

1983年，中國和英國就香港前途問題進行談判後，香港人心浮動，港幣貶值。為了穩定市場，港府實行聯繫匯率制度，即港幣與美元掛鉤，1美元兌港幣只能在7.75至7.85元之間浮動，一旦觸及上限或下限，金管局就會進場干預。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 3 5579 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／轎車墜海！一男無呼吸心跳
40歲後易爆肥、失眠　醫曝「關鍵凶手」
警被拍到「巡邏車上睡著」　遭記過處分
陸國航起飛不到2小時　遭平台發布「劫持警告」
韓央行行長爆美施壓亞幣升值　台網大讚：吃了誠實豆沙包
快訊／董座等18人遭檢調約談　愛山林發重訊：配合協助調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

資金持續流入！　香港金管局預期「港幣仍有需求」

美CIA招募「中共官員竊取機密」　陸外交部嗆：赤裸裸的政治挑釁

遭發布「劫持警告」！　陸國航飛東京班機最後安全落地了

川普稱不為了談判而取消「對華關稅」　陸外交部重申：態度一樣

未受關稅戰影響　大陸4月港口出貨量成長7％

在岸人民幣大漲近600點！　升至去年11月來最高

中國與歐洲議會關係回暖！　陸外交部：雙方同步取消相互交往限制

高關稅＋台幣急升夾殺台商　丁鲲華：出口卡關與母公司損失皆影響

中國製造2025十年　研究：大大縮小中西技術差距

全紅嬋世界盃「3度敗給好友陳芋汐」　她賽後坦言：不夠自律

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

信眾創意製「金元寶帽」吸引 #白沙屯媽祖 停駕

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

資金持續流入！　香港金管局預期「港幣仍有需求」

美CIA招募「中共官員竊取機密」　陸外交部嗆：赤裸裸的政治挑釁

遭發布「劫持警告」！　陸國航飛東京班機最後安全落地了

川普稱不為了談判而取消「對華關稅」　陸外交部重申：態度一樣

未受關稅戰影響　大陸4月港口出貨量成長7％

在岸人民幣大漲近600點！　升至去年11月來最高

中國與歐洲議會關係回暖！　陸外交部：雙方同步取消相互交往限制

高關稅＋台幣急升夾殺台商　丁鲲華：出口卡關與母公司損失皆影響

中國製造2025十年　研究：大大縮小中西技術差距

全紅嬋世界盃「3度敗給好友陳芋汐」　她賽後坦言：不夠自律

女神朴旻曙談安芝儇陷低潮　中文突飛猛進讓好友備感壓力

快訊／基隆1車落海！警消救起1男「無呼吸心跳」送醫

女整理房間「破牆驚見密室」　房東20年不知情

四維航Q1EPS-0.46元、Q2起可望逐季好轉　子公司綠舞衝刺春夏國旅\

快訊／新莊輔大醫院驚傳火警　急診室竄出白煙！消防水線灌救

立夏5生肖特別旺！財運、愛情全開掛

「6類家常菜」錯誤食用方式恐致癌！　譚敦慈示警：蔬菜上榜

家家「2度失聲」陷崩潰低潮！　聲帶肌肉疲乏嘆：像無助的孤兒

拚體能、練技能還學防禦駕駛！　南消六大160人集訓迎戰災害高峰

爆多芬提分手！孫生求挽回「以前對她太壞」　認拍片是使命：全力以赴工作

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

大陸熱門新聞

遭發布「劫持警告」！　陸國航飛東京班機最後安全落地了

對手變閨蜜！英國跳水名將：全紅嬋是很美好的人

天降貓咪掉入麻辣火鍋！燙傷9顧客

時隔8個月！小楊哥露面了　網酸：完蛋了

曾涉賭球案再出發！趙心童奪世界斯諾克冠軍 業餘身份連9勝登頂

「嬲」登陸網紅奶茶封杯膜惹議 主打「生僻字」遭疑低級擦邊

不是三桶油、茅台！　A股最賺錢公司日賺40億元

27歲正妹當「陪診師」月入42萬元

全紅嬋「3度敗陳芋汐」…她賽後親吐原因

川普不會為了談判取消關稅　中方再重申立場

陸轎車高速衝撞公車亭致7死1重傷 重大意外頻傳！網喊：終於上熱搜

陸遊客爬泰山「抄近路走捷徑」 翻護欄滾落差點抄到人生終點

中國機器人失控暴走！瘋狂揮拳揍工程師

陸醫院供單身女「試管嬰兒」服務 「精哥」外貌學歷任選「還能見面」

更多熱門

相關新聞

港房價3年跌25% 金管局提高房貸比率助市民完成購房

港房價3年跌25% 金管局提高房貸比率助市民完成購房

香港房價過去3年從高位下跌25%，帶來銀行貸款問題，金融管理局近日向銀行發出指引，放寬房屋抵押貸款比率由7成調升至8成，以幫助已經給了首期訂金的市民完成交易。

港媒：香港金管局將推出數位人民幣

港媒：香港金管局將推出數位人民幣

中國市場回來了！　大摩：A股、港股撤資行動已按暫停鍵

中國市場回來了！　大摩：A股、港股撤資行動已按暫停鍵

泡沫化？瑞典房價從漲 20％到負12%　

泡沫化？瑞典房價從漲 20％到負12%　

港檢疫措施太嚴　官員自掏腰包安撫銀行家

港檢疫措施太嚴　官員自掏腰包安撫銀行家

關鍵字：

金融管理局港幣匯率外資流入金管局余偉文

讀者迴響

熱門新聞

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡339天落網

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車

陳修將拒捕、辣椒水攻擊員警！曾逃南部又回彰化　

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

快訊／200年首次！　白沙屯媽祖進南投了

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊意外！

更多

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面