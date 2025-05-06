遭發布「劫持警告」！　陸國航飛東京班機最後安全落地了

▲中國國際航空。示意圖，非當事飛機。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

中國國際航空一架今（6）日由上海飛往東京的班機，起飛才不到2小時，就遭到知名航班訊息平台發出「7500告警」，代表該航班面臨劫機的危險。不過，該航班目前已平安抵達東京，乘客也正常下機。

綜合《新京報》與《紅星新聞》報導，有大陸網友反映，「飛常準」小程序警告稱，中國國際航空CA929航班發出「7500告警」。公開資料顯示，「7500」代碼代表非法干擾，及飛機遭遇劫機或面臨劫機危險。

該航班計劃今日9時55分從上海浦東T2機場起飛，於當地時間14時抵達東京成田T1S機場。航班資訊還顯示，該航班實際於10時12分起飛，已經於當地時間13時41分抵達東京。

▲「飛常準」誤發7500代碼警告。（圖／翻攝微博）

不過，「飛常準」小程序竟然顯示，航班於今日11時55分發出「7500告警」。該航班的旅客稱，已正常下機，飛行中飛機未出現異常。其他航班資訊軟體，也未發現該航班曾掛出7500預警代碼。

中國國航客服人員稱，該航班飛行正常，未曾發出過「7500告警」。「飛常準」客服人員則回應，因為數據異常，錯誤發出「7500告警」，正在處理中，「航班正常的」。

「非常準」（VariFlight）是一款大陸專業的航班出行服務APP，於2011年正式上線，提供航班延誤預警、分析和行程規劃服務，是大陸知名度最高的旅行類應用程式之一。

▼7500代碼代表「劫持警告」。（圖／翻攝微博）