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3000人選32人！　國航「首次聘用」台籍空服員...明年2月正式執勤

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▲▼ 中國國際航空聘用首批台籍空服員 明年2月正式上機飛行。（圖／澎湃新聞）

 國航首批台籍空服員合影。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

在西進浪潮下，中國國際航空股份有限公司（Air China）開始吸收台青加入。32名台灣年輕人經過國航4輪篩選，成為該航空公司首批台籍空服員，並已於10月30日完成入職手續，他們將經歷為期3個月的培訓，計劃於明年2月正式投入工作。

據《澎湃新聞》報導，國航於今年4月啟動了台籍乘務員招聘工作，經過3個月的前期調研和準備，8月5日至7日在台北進行了現場面試。此次招聘共收到報名履歷近3000份，經過履歷篩選、初試、複式、初步體檢4個環節，最終篩選出32名加入隊伍。

國航方面介紹，這32名台籍乘務員普遍英文口語流利，部分人具備粵語、閩南語、韓語、日語等多語言溝通能力，多數人有服務業從業經歷，服務意識好，掌握一定的服務技巧。入職後，他們將接受為期3個月的乘務初始資格培訓，計劃於2020年2月正式上機飛行。

其中一位26歲的蘇姓女子表示，來國航之前剛結束在澳洲的工作，語言能力和服務工作經歷將幫助她更好進入角色，「與其說我離開家鄉，還不如說是回到家鄉。我媽媽來自山東，爸爸來自浙江，其實大陸更像是我的家。來到北京後，我覺得分外親切。」

▲▼ 大型國際機場,試飛,中國國際航空,國航,飛機,客機。（圖／視覺中國）

▲國航是大陸第三大的國有航空公司。（圖／視覺中國）

據悉，今年是國航北京至台北航線開航10周年。截至目前，國航共運營自北京、上海（浦東和虹橋）、天津、成都、重慶、杭州、溫州共8個航點至台北（桃園和松山）航線，每週共51個航班。

國航方面稱，「未來，國航將以本次台籍乘務員入職為契機，繼續在服務品質提升和兩岸民眾交流等方面研究探索新辦法新舉措，讓客艙成為兩岸民眾『心靈相通』的載體，成為台灣同胞來大陸追夢、築夢的平台，力爭為兩岸航線空中服務工作做出新的貢獻。」

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