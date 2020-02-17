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兩岸航點大限縮！中國國際航空撐不住　台灣辦公室3月起放無薪假

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▲▼中國國際航空班機降落松山機場。（圖／記者湯興漢攝）

▲中國國際航空受疫情禁令影響，兩岸航班大受衝擊。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

因應新冠病毒（COVlD-19）疫情影響，10日起兩岸航線除北京、上海浦東／虹橋、廈門高崎、成都雙流機場外，其餘航線皆全部停航，衝擊陸籍航空在台營運。今（17）日傳出中國國際航空台灣辦公室已發出無薪假協議書，3、4月上班天數及薪資砍半。

兩岸航線因疫情受到衝擊，根據統計，最近一周（2月10日至16日）兩岸航線原本應飛1068架次，但僅飛了182架次，約83%航班取消；載客量1萬6135人次，跟去年12月平均值15.3萬餘人相比，減少89%。

請繼續往下閱讀...

▲▼中國國際航空,國航,。（圖／翻攝自中國國際航空公司官網）

▲國航台灣辦公室傳出3月起將放無薪假，上班天數、薪資砍半。（圖／翻攝自中國國際航空公司官網）

中國國際航空台灣辦公室開出陸籍航空第一槍，對員工發出勞雇雙方協商減少工時協議書，其內容指出，主要是因政府相關部門禁止旅行業組織台灣地區人民前往大陸地區旅遊或轉經大陸地區轉機，同時禁止大陸地區人民入境台灣，導致兩岸航線因客源不足引發航班數量大幅調整。

因此，經雙方協議，在不違反勞動基準法等相關法規前提下，員工配合公司在3月1日起至4月30日止暫時性減少工作時間及工資，實施方式為3月上班11天、4月上班10天，薪資砍半。對此，《ETtoday新聞雲》記者致電辦公室及相關聯絡人，目前已皆無人回應。

▲國泰航空A350-1000。（圖／記者于佳云攝）

▲國泰航空。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另外，國泰航空繼日前宣布員工3星期輪流放假外，今（17）日起旗下3個位於香港國際機場的貴賓室，包括逸連堂（The Bridge）、玲瓏堂（The Deck）及玉衡堂（The Pier）頭等貴賓室暫停運作，直至另行通知。

國泰表示，此乃因應國泰及國泰港龍於短期內削減三成運力的措施，在此期間，顧客仍可使用位於香港機場的其他貴賓室，包括寰宇堂（The Wing）頭等和商務貴賓室，以及玉衡堂商務貴賓室。

國泰也說，為進一步加強香港國際機場、上海浦東國際機場及北京首都國際機場國泰貴賓室的衛生及安全措施，會調整貴賓室的自助餐，轉以獨立包裝的食品，及由風味坊提供即製熱食。

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