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高關稅＋台幣急升夾殺台商　丁鲲華：出口卡關與母公司損失皆影響

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲新台幣急速升值「間接」衝擊在陸台商，加上高關稅影響，雪上加霜。（圖／pixabay）

記者任以芳／北京報導

新台幣短期內33塊升值30塊，甚至一度出現「2字頭」，幅度非常大，引發匯市劇烈波動。台幣急升不只衝擊台灣企業，在陸台商因為台灣母公司出口受損，加上高關稅無法出口，等於兩面夾殺。全國台企聯榮譽會長丁鯤華接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也分析，假設台灣母公司的損失是100%，大陸台商子公司受到「間接」衝擊初估可能是10％到20％，看似影響還好，主要還是在陸出口卡關，工廠繼續減產貨停產，台商卻只能觀望，預估拖越久損失難以估算。

新台幣上週五2日兌美元以31.06坐收，單日漲幅高達3％。本週一5日台幣繼續狂升，出現「2字頭」，匯率連續兩個交易日急升，新台幣兌美元一度升至觸及29.59元，創下1988年以來最高，成交額逾40億美元，也創下新高。

全國台企聯榮譽會長、天津凱華聯融國際貿易有限公司董事長丁鯤華接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，台幣從33塊升值到現在30塊，幅度非常大，而且時間極短，預估升值幅度超過10%，可能在這一個禮拜會發生，對在台灣企業與政府，以及在大陸台商都是非常不利的。

丁鲲華也指出，「台灣首先損失的是手裡握有3、4千萬美債額度，第二是台灣以外銷為主，美元貶值、台幣升值，只要升值的10%就是台灣的淨利潤損失10%，這是一個非常可怕的事情。」

台幣急升對在的陸的台資企業有影響嗎？丁鲲華也直言，在台灣的企業影響最大，因為是直接出口的單位，對大陸的台資企業也會一些影響，大部分在陸的台資企業的母公司都是在台灣，也有很多在台灣接單在大陸出口的情況。「台幣升值的話，台灣的母公司受到影響，大陸的分公司、轉投資公司也會受到一定的程度影響。」

丁鲲華也進一步介紹，「目前大陸的貨幣還算穩定沒有過度升值，台商暫時挺得住，但台幣急升衝擊到在台灣的母公司，大量虧損，沒有利潤，甚至部分生意賠錢，流動資金減少，母公司可能出現財務吃緊，在大陸的子公司或投資的企業一定受影響。」

「這樣的影響不是直接是『間接』，假設台灣母公司的損失影響是100%，大陸台商子公司受到的衝擊面初估可能是10％到20％。」丁鲲華說。

至於大陸台商碰到真正的問題，主要還是出口受阻，現階段唯一不太受影響就是對「一帶一路」輸出國，包括俄羅斯、南美洲等國，但是「一帶一路」國家在大陸整體貿易的比例佔比不高。

丁鯤華從兩方面談起，第一，受到美國高關稅影響，原來出口到美國的產品基本已經停止出貨；第二是大陸出貨東南亞、南美或其他金磚國家特別多，但是東盟成員像是越南、柬埔寨、泰國都受到美國關稅的影響，配合美國嚴打「洗產地」，現在出口量減少很多，大陸很多半成品或貼牌產品也部分停滯，這是全面性的影響。

丁鲲華也表示，目前在陸台商整個出口量有所下降，受關稅戰影響，以及貨幣戰間接衝擊，雪上加霜，未來三個月可能情況只能觀望。至少未來三、四個月，關稅如果沒有明確結果，貨物還是不能出口，工廠繼續減產、停產，對工廠與勞工損失極大，這種影響短期內很難解決，台商只能無奈觀望。

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