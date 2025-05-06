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7-11開賣「Care Bears彩虹熊」周邊　居家出遊20款限量品快閃購

▲▼7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

▲7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN首度推出近年人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時加購，涵蓋居家、外出、3C等三大類別，近20款限量商品，全系列加價購最低只要149元起，將於5月7日下午3點起在全台門市快閃購。

▲▼7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

▲7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

7-11首度攜手人氣爆棚的Care Bears，推出一系列療癒周邊精品。Care Bears 彩虹熊源自1981年，由插畫家Elena Kucharik 設計，初衷在透過色彩豐富的小熊角色，傳遞希望、溫暖、關懷和理解，每隻小熊有不同意義，帶來正能量。

●Care Bears外出周邊

7-ELEVEN自5月7日3點起，推出全店精品「Care BearsTM甜蜜時光」精品集點活動，推薦超實用的外出用品，包含可掛手機、證件套的鑰匙「立體公仔吊飾」、方便收納小物「立體絨毛玩偶手拿包」、防潑水功能「絨毛玩偶手提袋」、立體造型「絨毛化妝包」。

▲▼7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

▲▼7-ELEVEN 首度推「Care Bears彩虹熊」限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

▲▼7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

出門玩可帶著「三用翻轉抱枕」，既是絨毛公仔，也是翻轉抱枕、頸枕。還有「超輕量晴雨兩用自動折傘」、360度萬向輪「21吋前開式登機箱」。機車族推薦「evo安全帽」，上路回頭率破表；還有運動、上班、隨時補水好夥伴「Blender Bottle隨行杯」。

▲▼7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

▲▼登機箱、三用翻轉抱枕。（圖／記者林育綾攝）。

▲▼7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

●居家、3C周邊

居家用品系列則推薦立體公仔杯蓋的「雙層玻璃杯」，以及日常就被Care Bears溫暖包圍的「床包3件組」、「涼被」、「浴巾2入組」。

▲▼7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

▲▼「Care Bears彩虹熊」玻璃杯倒扣也成為居家小亮點，行動電源有三款。（圖／記者林育綾攝）。

▲▼7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

開學辦公推薦立體絨毛造型「筆電保護包」、超萌破表適用各品牌尺寸手機的「絨毛公仔手機背夾」、可斜揹或掛脖兩用的「手機掛繩公仔吊飾組」，出門沒電一秒救援「米沃七合一無線快充行動電源10000mAh」等3C用品配件。

●犀牛盾、野獸國、卡通授權品牌rong rong paradise 聯名X Care Bears

同步攜手3C周邊專門店犀牛盾、野獸國、卡通授權設計品牌rong rong paradise，開發獨家實用商品，最低市價81折起的超值新品。3C周邊有強韌耐用的「Clear透明手機殼」、「AirPods耳機殼」、「固架MAX手機支架」，還有水壺+手機支架+自拍腳架三合一的「AquaStand不鏽鋼磁吸保溫瓶」。

▲▼7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

▲同步攜手3C周邊專門店犀牛盾、野獸國、卡通授權設計品牌rong rong paradise，開發獨家實用商品。（圖／記者林育綾攝）。

為居家或辦公室增添可愛氛圍必買「經典招財貓8入套組」、「人氣仿木雕招財貓」、「療癒植絨造型公仔」。還有全球超稀有Care Bears寶寶款「可愛絨毛吊飾」、毛絨特殊表面「QQ毛行李吊牌」、「立體絨毛公仔包包」、居家實用單品「魔法熊擦手巾」。

▲▼7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

▲7-ELEVEN推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

包包、提袋有時尚亮銀色設計「太空雲朵電腦包」、肩背與手提兩用「兩用帆布托特包」、「格紋布袋」；另有刺繡圖案精緻的「甜美個性老帽」，充分展現甜美風格。

▲▼7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

▲▼7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

▲▼7-ELEVEN 首度推出人氣爆棚「Care Bears彩虹熊」全店精品限時快閃購。（圖／記者林育綾攝）。

5月7日下午3點起，在全台7-11 消費不限金額，結帳時只要具備OPENPOINT會員身份報手機電話，就可直接加購任一款周邊商品，Care Bears粉絲可把握機會手刀衝。

★家樂福Care Bears 旅行周邊

家樂福去年推出Care Bears加價購，創下人氣款3天內售完；今年獨家以旅遊概念，推出5款Care Bears旅行周邊，即日起至5月22日期間，購買美妝、個人清潔品等商品，就可直接用399元起加購。

▲▼家樂福推出「2025 Care Bears」加價購。（圖／記者林育綾攝）

家樂福「2025 Care Bears」以旅遊＋生活為靈感，推出5款周邊，包括「Care Bears 28吋行李箱」有粉紅色、藍色款，「玩偶頸枕組」可當玩偶又能變身為頸枕。

▲「Care Bears 絨毛玩偶針織包」有綠色、藍色。（圖／記者林育綾攝）

話題周邊有「絨毛玩偶針織包」有藍色、綠色，針織包外有一隻吊飾，適合午休外出、帶便當，加價購399元。而「Care Bears 手持電風扇」可變100段速，有藍綠色、黃色，加價購599元。「Care Bears 旅行收納雙包組」能展開變成容量超大旅行包，加價購399元。

家樂福同步「夏日奇肌美妝大賞」蒐羅超過百項保養、個人清潔商品「買1送1、兩件更省」。

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