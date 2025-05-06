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防詐騙小知識！　嘉義警提醒投資前查證真實性

▲▼ 愛情陷阱!假交友詐騙橫行 甜言蜜語背後藏危機 。（圖／水上分局提供）

▲▼ 愛情陷阱!假交友詐騙橫行 甜言蜜語背後藏危機 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著網路交友日漸普及，假交友詐騙案件也持續攀升。詐騙集團利用人們對愛情與陪伴的渴望，透過社群媒體、交友軟體甚至LINE、IG等通訊工具，主動接觸目標對象，進而設下愛情與金錢交織的騙局。警方表示，詐騙集團會偽裝成帥氣男子或漂亮女性，並以「軍人」、「醫生」、「金融專業人士」等身分與被害人互動，過程中不斷關心對方、稱呼親密，很快就發展成「網戀關係」。

在建立信任後，便開始鼓吹各種投資機會，如虛擬貨幣、外幣交易、股票操作等，甚至邀請加入看似專業的投資平台。被害人在初期投入小額資金後，往往會看到帳戶顯示「穩定獲利」，因而深信不疑，逐步投入更大金額，當欲提領資金或帳戶出現異常時，對方卻以各種理由拖延、消失，甚至直接封鎖聯絡方式，才驚覺遭詐。


警方提醒假交友詐騙的 5大特徵:
1. 來路不明的好友邀請：突然有高顏值、精英人士身份（如醫生、軍官、投 資專家）陌生人加好友，對你特別熱情？請提高警覺。
2.甜言蜜語、快速建立信任：常常噓寒問暖，關心你的生活，讓你誤以為遇到了真愛。這很可能是騙局！
3.聊到投資或金錢話題：過了一陣子，對方開始談論「穩賺不賠」的投資機會，像是虛擬貨幣、外匯、基金等，甚至邀請你加入投資群組。
4.初期讓你小賺，誘導投入更多：讓你先小額投資，短時間內帳戶顯示獲利，增加你的信任感，當你加碼投入大筆金額後，卻發現「無法提款」，對方開始找理由推託，甚至消失！
5.不肯視訊、不願意見面：當你要求視訊通話或當面見面，對方總是推託，如「出差中」、「家人生病」、「網路不好」，這通常代表對方是假冒身份，利用盜來的照片行騙。

▲▼ 愛情陷阱!假交友詐騙橫行 甜言蜜語背後藏危機 。（圖／水上分局提供）

▲嘉義縣警察局水上分局分局長曾冠螢呼籲反詐騙 。（圖／水上分局提供）

破解防詐小知識：
一、謹慎選擇投資平台，來路不明投資應查證真實性及合法性。
二、面對網友提出任何金錢或投資要求時，應保持高度警惕。切勿因情感或信任而輕易投入資金。
三、聲稱可提供「高報酬率」、「投資越多賺越多」、「操作模式簡單」、「強調無風險」的投資，應懷疑其真實性，並避免立即投入資金。

嘉義縣警察局水上分局分局長曾冠螢表示，詐騙手法隨時勢不斷變異與推陳出新，民眾務必提高警覺，對於素未謀面網友提出的金錢協助或各種推薦投資，應審慎思考與評估，勿信詐騙謊言，如有任何詐騙相關的問題歡迎撥打或165反詐騙諮詢專線查證。嘉義縣警察局水上分局關心您。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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