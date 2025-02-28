嘉義婦忘記回家的路「坐地上發呆」　水上暖警助她返家

▲▼ 水上派出所員警協助失智老返家 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上分局水上派出所警員謝亞秦、陳秉澤日前擔服聯合勤查勤務，接獲110報案在下寮村下寮58-4號前有一名老婦坐在地上疑似迷路需要警方協助。經警方趕赴現場，年約83歲陳老婦呆坐在路邊喃喃自語，警方詢問老婦基本資料與住家，老婦疑似有失智症狀，說話反反覆覆，無法正常對話，只說自己今日出門散步，突然搞不清楚方向，走很久都找不到回家的路，最終體力不支坐在路邊休息。

警方經利用警政戶役政系統、勤區查察處理系統查詢到其身分，擔心老婦失智在外繼續行走會有危險，便將老婦安全護送返家。家屬向警方表示妻子平時患有失智症，最近失智症狀加劇，時常趁家人未注意獨自外出，所幸警方及時協助，讓迷失方向的妻子得以安全返家，家屬感謝員警的貼心照顧，並表示日後會更加注意妻子行蹤。

水上分局呼籲，民眾平時應多關心家中長者生活起居之安全，家中如有失智或身心障礙者，應多予關心，避免其獨自外出行走。若失去聯絡勿慌張，只要發覺行蹤不知去向，立即向警方報案協尋，或可自行於患者手上配戴愛心手環、項鍊，或是衣物繡上名字與聯繫方式，讓員警能在最短時間內幫助走失者找到回家的路。