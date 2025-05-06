北宜高鐵環評初審未過　鐵道局：目標第3季通過報至交通部

▲高鐵延伸宜蘭環評昨進行初審未通過。（圖／高鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

高鐵延伸宜蘭環評昨進行初審未通過，不少民間團體更質疑可行性評估程序不正當，怒轟是「一場騙局」。交通部鐵道局副局長呂新喜今表示，近期會儘速補件給環境部，目標第3季通過環評，並將綜合規劃陸續報到交通部、行政院，核定後即可展開基本設計、設計經費審議。

呂新喜表示，近期會針對環境影響議題重新向環境部補件，像是隧道施工對環境影響分析，包括噪音、棄土及取水區等，目標今年第3季通過環評，現在也同步做綜合規劃，預計第3季報到交通部，後續行政院核定後，將進行基本設計、基本設計經費審議、細部設計，並發包施工。

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對於外界質疑可行性評估程序正當性，呂新喜今說明，台鐵過去曾提出南港到花蓮提速改善計劃（北宜直鐵），行政院2011年函示交通部從運具整合角度，分析各項可能方案，依法進行環評提送綜合規劃報告。當時就有針對不同直鐵方案評估，但涉及經過翡翠水庫水源保護區，且繞行時間節省效益有限，台鐵也沒有預留分岔介面，所以難以執行。

呂新喜指出，高鐵通車時一天有4萬人次搭乘，2016年成長至15萬人次，現在已達21萬人次，成為主流運具，且高鐵南港端當時有預留延伸介面，即便避開翡翠水庫水源區也有時間優勢，所以2019年改採高鐵規劃，去年9月報到行政院。

▲北宜直鐵及北宜高鐵路線比較圖。（圖／鐵道局提供）

針對交通部前部長賀陳旦昨直言，高鐵延伸宜蘭等同斬斷台鐵的生命線。呂新喜表示，軌道要從整體路網來看，而非單獨偏向台鐵或高鐵，健全的路網要搭配高鐵、台鐵及地區的捷運、輕軌，就功能定位分工，每個軌道系統都能相輔相成。

他說明，西部高鐵2007年通車，當時台鐵運量約46萬人次，高鐵到去年運量持續成長，而台鐵運量也同步往上升，達65萬人次，證明並沒有因為高鐵出現而斷了台鐵生命線，是不同運具層次分明達到各自功能。

另外，在地民眾批評鐵道局於公聽會態度高傲，呂新喜則澄清，民眾於公聽會中關切路線等細部資料，但現階段為綜合規劃，還無法提供細部資料，絕沒有刻意不說明，後續待細部設計階段，就會依照法令辦理徵收公聽會。