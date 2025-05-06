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好市多驚見「多輛遊覽車」駛入！內行曝真相：宜蘭包車來的

▲▼ 。（圖／翻攝自FB汐止聯盟）

▲多輛遊覽車駛入。（圖／翻攝自FB汐止聯盟）

記者施怡妏／綜合報導

知名賣場好市多（Costco）採取會員制，如果要進場購物，必須將會員卡亮給入口處的工作人員看，就有網友指出，看到多台遊覽車依序駛入賣場，文章掀起討論，網友好奇「揪團購物嗎？」「校外教學？」底下有網友指出，「是宜蘭來的，包遊覽車」。對此，好市多證實，「是宜蘭的鄉親們辦理活動」。

有網友在臉書社團「汐止聯盟」發文，看到許多輛遊覽車依序駛入賣場，場面十分罕見，「第一次看到這麼多遊覽車去好市多購物？」

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貼文掀起熱議，「好市多總算連遊覽車都開始賣了」、「好市多工作人員說是開門前的團體推廣活動」、「這是團購車嗎」、「我們以前高職校外教學也去好市多」、「可能沒有什麼行程，第一站就先進入好市多朝聖一下吧」、「去換輪胎」、「有幾次在新莊好市多看過藍背心店員帶著里長和十幾位里民在導覽店內商品，然後好像可以直接辦卡有優惠」。

貼文釣出知情網友曝真相，「他們是宜蘭來的！包遊覽車來的，好市多為了他們提早開門，但只有他們遊覽車上的人可以進去」、「我們住宜蘭，我爸是里長，昨天真的坐遊覽車去汐止好市多，還辦了1張卡回來，可是，他平常根本不會開車出宜蘭，也不會去好市多啊」。

《ETtoday新聞雲》記者致電詢問好市多，企劃副總表示，「是宜蘭的鄉親們辦理活動，其中有許多是汐止店會員，希望將好市多也納入參訪的地點，有事先和我們接洽」。

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