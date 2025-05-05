高鐵延伸宜蘭環評初審　前交長批：程序不正義應退回

▲民間團體與賀陳旦舉行「北宜高鐵七大缺失 要求重啟評估」記者會。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

環境部上午舉行「高鐵延伸宜蘭環評專案小組初審會議」，「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等民間團體及前交通部長賀陳旦一早於環境部前舉行「北宜高鐵七大缺失 要求重啟評估」記者會。賀陳旦直言，整個決策過程不重視在地民意，且程序不正義應退回，更忽略台鐵在國家體系所扮演的角色，等同將台鐵生命線斬斷。

公民團體今質疑「高鐵延伸宜蘭」計畫存在7項重大缺失，不僅未依法完成可行性研究，即急促進入環評初審程序，且評估邏輯扭曲、排除在地居民參與，嚴重侵害公共利益與程序正義。此外，高鐵方案整體比台鐵僅快5分鐘，經費卻暴增2300億元。

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公民幫推理事長黃建興表示，公民團體表示已擬定交通部鐵道局12項違法失職重點，將前往監察院遞交具名陳情書，呼籲監察委員立即介入調查。同時也呼籲交通部重啟高鐵延伸宜蘭評估作業，重啟完整的可行性與替代方案評估，並建請環境部在評估報告出爐前暫停環評程序。

賀陳旦表示，重大交通建設攸關的不只是交通運輸功能，更深遠影響地方發展型態、空間治理與國家資源分配。每一項大型建設的決策過程，都應建立在完整、透明、且經得起檢驗的可行性研究與替代方案比較之上。北宜直鐵做為台鐵替代方案，不該只是主方案的陪襯，而是提供政策決策者真正能衡量取捨的選項。

他認為，執政機關的決策必須從社會整體成本效益的角度重新思考，重視既有的國家體制、重視在地民意，完整評估宜蘭在地均衡發展的效益，不能輕易斬斷台鐵的生命線。

▲民團與賀陳旦舉行「北宜高鐵七大缺失 要求重啟評估」記者會。（圖／記者周湘芸攝）

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書認為，現行評估過於草率，有混淆視聽、誤導群眾之嫌。這次高鐵延伸宜蘭計畫大幅變更所倚靠的可行性研究基礎非常有限，只有17頁的報告。以這樣的評估為基礎直接納入綜合規劃，並進入環評程序是一個值得社會各界審慎看待的訊號。

劉仲書指出，鐵道局引用20年前台鐵的提速研究報告，該報告實則與高鐵無關。綜合規劃報告權重設定更是漏洞百出，產業經濟外溢效益佔55%，土地增值佔21%，8成效益與交通本身無關，根本是一連串騙局，等於是把效益賭在觀光與土地炒作上，落入「把外快當本業」的誤區。

守護宜蘭工作坊代表李玉菁則指出，鐵道局聲稱舉辦地方說明會，但僅在宜蘭市舉辦一場，完全無視頭城、礁溪等沿線居民。高鐵沿線周邊30公尺內禁建、60公尺內限建，等於路廊周邊120公尺內的居民都將受到影響，這些對在地的衝擊在環評報告書中卻隻字未提。

頭城鎮農會總幹事吳立民也說，政府應重新進行完整的可行性評估。此外，僅讓北宜兩地交通時間省5分鐘，卻要多花2,300億元的交通建設，明顯不符宜蘭人的需要；宜蘭擁有好山、好水、好環境，應確保國家投資能真正促進地方發展，而不是破壞。