京華城案合議庭全員上陣！揪沈慶京是否認罪　律師急回只是假設

▲台北地院審理京華城案，合議庭今（6日）首度全員上陣，在押被告威京集團主席沈慶京被提訊到庭，透過律師團再度稱病求交保。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（6日）首度由合議庭審理，傳喚被告威京集團財務經理張志澄所聲請的2位證人，調查威京集團主席沈慶京指示用人頭捐210萬元政治獻金給台灣民眾黨過程，2位證人證稱聽從張的指示、向公司出納副理領錢代捐，不知原因與決策過程，也從沒參與京華城改建爭取容積率獎勵業務。

至今在押的沈慶京被合議庭提訊出庭，他企圖重提他認為京華城改建案容積率，被時任台北市副市長林欽榮擱置2年的往事，審判長打斷他，表明這1段跟今天作證事項無關，沈又想講京華城改建案取得容積率獎勵20%於法有據，仍被審判長打斷，因為今天不是辯論程序。

沈慶京的辯護律師團再度以他年邁多病，身上安裝的廔管與雙J導管難以在無菌環境下清潔與更換，加上看守所環境髒亂，沈有罹患菌血症、敗血症危及生命之虞，日前還開始全身發抖，請求准許具保停押。檢方表示應待全部證人詰問完畢，再討論是否准許沈交保。

審判長並沒裁定准否，倒是抓住律師團說沈慶京頂多涉犯法定最重3年以下徒刑的不違背職務行賄罪的主張，追問這是「假設語氣」還是「認罪」，律師團立刻澄清「是假設語氣」、非認罪。

▲台北地院審理京華城案，合議庭今（6日）首度全員上陣，傳喚被告張志澄（如圖）聲請的2位證人，張否認犯罪。（圖／記者黃哲民攝）

擔任威京集團財務經理的張志澄，被控2020年3月依沈慶京指示，在公司找7位幹部當人頭，各捐30萬元政治獻金給柯文哲擔任主席的民眾黨，以感謝時任台北市長的柯文哲讓京華城的陳情案進入都委會、具有對價關係，張因此共同涉犯《貪污治罪條例》違背職務行賄罪嫌。

張志澄不認罪，合議庭今傳喚他聲請的2位女證人，均現任威京集團財務部門副理、都是捐政治獻金的人頭，2人都說聽從張指示，向公司出納領現金代捐，她們不清楚為何要捐給民眾黨、也不知決策過程，其中副理洪秀鳳說這是她第1次捐款政黨，應該是老闆沈慶京出的錢。

另位證人副理陳秀桃說，她知道當初因公司虧損、不能用公司名義捐政治獻金，所以用個人名義捐，她不清楚是公司還是沈慶京個人出錢，也忘記是先領後捐或先捐後領。

由於2位證人當時另各領到京華城給的9萬餘元獎金，檢方質疑此舉是否與配合當捐款人頭有關，2位證人強調幫京華城調取1980年代到2000年間與北市府往來公文、捐地資料，花費很多時間，才被核發獎金，她們都沒參與京華城爭取容獎的業務。

張志澄表示，檢方起訴說他知悉集團內大小事，他其實只處理總部內30幾家子公司的營運、財務跟人事，例如中工、中時化等公司，他沒碰觸，檢方所稱的「威京集團」不等於總部，檢方主張2位證人今作證內容不足以對張做有利認定。張志澄和律師原本聲請傳喚京華城董事長陳玉坤作證，今開庭前已捨棄。