郭智輝遭爆密宴AIT圖利崇越　王定宇斥假消息：花自己錢有問題？

▲經濟部長郭智輝。（圖／《中午來開匯》提供）

記者郭運興／台北報導

經濟部長郭智輝6日遭到週刊爆料，頻繁邀公務對象及下屬赴崇越集團旗下餐廳用餐、開會，更密宴美國在台協會（AIT）代表，整場花費含伴手禮估逾22萬元，質疑是利用公帑圖利。對此，民進黨立委王定宇批評，該餐敘活動餐費均由郭部長自行負擔，花自己的錢在餐廳請客，沒有花公帑，這樣有問題嗎？在關稅談判之際，放假消息攻擊，用意為何？來源是何方呢？

根據《鏡週刊》6日爆料指出，郭智輝頻繁邀公務對象及下屬赴老東家崇越集團旗下的餐廳用餐、開會，甚至形容該餐廳為「郭部長家開的私廚」，近日更直擊，郭以經濟部名義邀宴美國在台協會（AIT）代表，地點同樣選在該餐廳，整場花費含伴手禮估逾22萬元，3天內又二度直擊郭再度前往該餐廳用餐，由於這間餐廳正是郭所創辦、崇越集團旗下的品牌，郭的家人及家族企業至今仍是崇越持股最多的董事，因此挨批公私不分，更涉圖利妻兒持股掌控的集團餐廳，不僅有損官箴，也傷害內閣形象。

對此，王定宇表示，經濟部已經回應此事，該餐敘活動餐費均由郭部長本人自行負擔，未動用任何公務預算及資源。

王定宇直言，許多首長的特別費用都被凍結了，郭部長完全是花自己的錢在餐廳請客，沒有花公帑，而且如果是為了公事，還應該算是以私助公，這樣有問題嗎？

王定宇強調，這件事不難查證，在台美關稅談判之際，放這樣的假消息攻擊財經首長，用意為何？來源是何方呢？

另外，經濟部部長室則表示，該等餐敘活動之餐費均由郭部長本人自行負擔，未動用任何公務預算及資源，相關費用支出亦有具體憑證可資佐證。

經濟部部長室指出，郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，對於個人與職務之區隔，持一貫謹慎自律之態度，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

最後，經濟部部長室強調，該餐廳是崇越集團安永公司經營，郭智輝本人及家人均未曾在該公司任職管理。郭智輝使用餐廳接待，係基於交通便利及私人空間考量，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

▼民進黨立委王定宇。（圖／記者林東良翻攝）