猥褻老闆未成年外孫女！嘉義男拍性影像傳雲端　美國跨海通報逮人

▲男子上傳大量猥褻老闆外孫女的照片影片，被美國相關單位通報我司法單位偵辦。（示意圖與本案無關／pixabay）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導



嘉縣莊姓男子受雇於一女老闆，並且幫忙照顧女老闆的2名外孫女，竟趁機拍下裸露、猥褻、性交行為影像，上傳到Google雲端相簿，並上網下載未成年少女性影像，案經美國國家失蹤及受剝削兒童中心虛擬專用網路（NCMEC-VPN）通報，嘉檢偵結，依兒童及少年性剝削防制條例提起公訴。

起訴書指出，莊男為2未成年少女外婆僱用的員工，於2016年到2018年期間，將未滿14歲的大外孫女，帶到住處、汽車旅館等地，拍攝裸露下體、猥褻、性交行為影像，共計12次；另莊男利用智慧型行動電話照相功能或另行架設攝影機，攝大外孫女胸部、下體或自慰的性影像，共計4次。

莊男還把僅3、4歲小外孫女帶到其住處1樓房間，利用智慧型行動電話攝錄功能，攝錄小外孫女以手持按摩棒放在僅內褲的性影像。

莊男將照片影片放在Google雲端相簿，並以手機或電腦設備連結至網際網路後，搜尋並下載未成年少女性影像，存放於其隨身碟內持有。經美國國家失蹤及受剝削兒童中心虛擬專用網路（NCMEC-VPN）通報內政部警政署刑事警察局，報請嘉義地檢署指揮偵辦，經警於2025年2月25日，持搜索票至莊男住處搜索，扣得手機2支、電腦主機1台、記憶卡2張及銀色隨身碟1個。

嘉義地檢署偵結，審酌被告身為照顧2女長輩，並深得2女父母、外祖母信賴，明知大外孫女未滿14歲，小外孫女更為年僅3、4歲之幼童，其等之心智發展不成熟，竟為滿足一己慾望，罔顧2女心理人格發展健全性及心靈感受，涉及性交、猥褻等犯行，建請從重量刑。