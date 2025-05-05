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大陸 大陸焦點 特派現場

與美菲聯合軍演比拚！　共軍今晚在南海訓練、為月內第七次

▲▼中國海軍公開南海艦隊演訓實況，前方第一批次052D型長沙艦使用H/PJ-12型7管30毫米艦炮擊靶彈。長沙艦與後方最新第四批次渭南艦在主桅桿搭載雷達有著明顯區別。（圖／翻攝自「南海艦隊」微信公眾號）

▲中共海軍此前公開的南海艦隊演訓實況。（資料照／翻攝「南海艦隊」微信公眾號）

記者陳冠宇／綜合報導

美國與菲律賓正在進行大規模的聯合軍事演習，大陸也接連出招，除了日前在南海巡航並進行軍事訓練之外，更宣布今（5）日稍晚將在南海部分海域再次進行軍事訓練。值得注意的是，這是大陸在近一個月內第七次在南海區域進行軍事訓練。

據大陸海事局網站消息，位於海南的清瀾海事局發布航行警告指出，5月5日18時30分至20時30分，將在南海的部分水域進行軍事訓練，禁止船隻駛入。

《東森新媒體ETtoday》翻查大陸海事局網站發現，連同這次在內，清瀾海事局今年以來已經發布了13次軍事訓練的航行警告，全數都是針對南海水域。

而共軍在南海的軍事訓練，近一個月內更加頻繁，總共有七次，分別是在4月20日7時至22日8時；4月22日至24日，每日23時至次日1時；自4月23日14時至18時；自4月25日8時30分至12時30分；自4月21日0時至24日24時；自4月29日至5月1日，每日3時30分至5時30分。以及這次的5月5日18時30分至20時30分。

▲▼共軍在南海今日進行軍事訓練。（圖／翻攝大陸海事局）

▲共軍今在南海進行軍事訓練。（圖／翻攝大陸海事局）

南海局勢近日再度陷入緊張，菲律賓6名人員4月27日不理中方警告勸阻，登上鐵線礁活動，共軍南部戰區29日位於南海海域進行例行巡航；大陸海警30日公告，在黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。

與此同時，美國與菲律賓自4月21日至至5月9日啟動大規模的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，共有約9000名美軍與5000名菲軍參與。演習地點遍及菲律賓多地，包含鄰近南海的西部巴拉望省，以及靠近台灣的北部呂宋島。

大陸外交部發言人郭嘉昆4月21日批評，菲律賓夥同域外國家大搞軍事演習，引入和部署戰略戰術武器，破壞地區戰略穩定，破壞本地區經濟增長前景，公然站在地區國家對立面，已經遭到地區國家強烈反感和反對。

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