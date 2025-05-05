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礦區暴力失控！　秘魯13名保全遭綁架槍決

▲▼祕魯是全球最大黃金生產國之一。（圖／路透）

▲秘魯是全球最大黃金生產國之一。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

秘魯當地一座大型金礦發生13名保全遭綁架事件，最終全數遭到殺害，陳屍在礦井之中，而這起命案也再次突顯秘魯礦業暴力問題日益嚴重。

根據《美聯社》報導，這起事件發生在首都利馬北方的拉波德羅薩金礦場（La Poderosa），此礦區由拉波德羅薩公司經營。據了解，當時這13名保全被派去處理一群非法採礦者，卻在途中遭一個犯罪集團綁架，意圖奪取礦區控制權。

報導指出，這13人被扣押在礦井深處，歹徒多次在綁架期間向礦工家屬發出威脅訊息。根據秘魯《日報信使》報導，社群媒體還瘋傳一段據稱是由綁匪錄製的影片，畫面中可見這些礦工遭近距離槍決的恐怖場面。

目前尚不清楚綁匪為何最後會下令殺害這群人。

事實上，近幾年來，秘魯各地針對礦場的暴力攻擊事件有明顯增加的趨勢。拉波德羅薩公司指出，多處礦場自2020年以來接連遭非法礦工入侵，有些礦區甚至被迫停工撤離，「我們員工與合法小型礦工的生命安全已嚴重受威脅。」

秘魯是全球最大黃金生產國之一，每年產金超過100公噸，約佔全球年度供應量的4%。

今年3月，在帕塔斯區（Pataz district）「拉西恩加加溝谷」（La Ciénaga ravine）附近，犯罪集團與非法礦工聯手襲擊礦場承包商，當時造成兩人喪命。

同月，公司也指出，非法礦工炸毀一座為礦場供電的高壓電塔，甚至試圖入侵多個礦場。拉波德羅薩公司表示，警方與軍隊無力控制局勢，因此呼籲政府盡快恢復秩序。

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