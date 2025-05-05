點飲料外送備註「自殺臨死喝」！暖心店員機警：給你多放一點別死

▲獲救的自殺男子。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

大陸湖南湘潭一名男子在外送平台上下單奶茶，並於備註中留下「自殺臨死喝」的字句，此舉直接引發飲料店店員與外送員高度警覺。在店主張翰維與外送員、警方合力介入下，該名男子最終在湘江河邊被成功尋獲並救起，成功挽回一條生命。

綜合陸媒報導，整起事件發生於1日早上8點25分，一名男子首先在湘潭天易、江灣店的書亦燒仙草奶茶店，點了一杯葡萄檸檬茶，但由於當時尚未開店，他隨即退單。約20分鐘後，他再度下單，這次點的是書亦燒仙草，並在訂單備註欄寫下「自殺臨死喝」六字。

起初平台自動回覆訊息，直到該男子再次提醒「記得看備註」，才引起店員注意。店員以安撫語氣回覆「給你多放一勺凍凍，不要死。」並立刻通報店長張翰維。張翰維趕到店裡後試圖撥打男子的聯絡電話，卻屢次被掛斷，於是轉而透過線上持續對話。

▲店員以安撫語氣回覆「給你多放一勺凍凍，不要死。」並立即通報店長。（圖／翻攝自網易新聞）

聊天過程中，男子透露自己年僅25歲，來自邵陽，因失業與貸款壓力感到絕望，所以產生輕生念頭。張翰維表示自己是1999年出生，與對方同齡，因此更能體會其心理狀態，嘗試以「努力過你想要的生活」、「玩遊戲、散心一下」等話語開導他。

▲店長開導25歲男子，並提議請他喝奶茶。（圖／翻攝自網易新聞）

然而當男子開始傳來接近湘江水面的自拍照時，張翰維警覺情況惡化，立刻選擇報警，並同步將聊天紀錄與位置資訊交給警方。同時，接下此單的外送員也主動報警，雖然根據送餐地址抵達湘潭二大橋附近，但因男子不斷移動，名送員一度無法尋獲目標。

湘潭天易派出所獲報後，迅速通報水上治安大隊與濱江快警站，指派兩路警力展開視頻追蹤與沿岸搜尋，特巡警大隊亦加入支援行動。最終於上午11點多，在湘江城投制水處河段發現該名男子，當時河水已漫至其肩部。員警及時將其救起，並送返安全地點。

男子事後向警方坦承，原計畫從湘潭二大橋跳河自盡。所幸獲救後，他情緒逐漸穩定，並向警方表示後悔當時的行為，最終由警方聯絡其雇主將他接回。

事後，張翰維接受媒體採訪時坦言，當時心中十分焦急，尤其在看到男子傳來身處水中的照片時，更是擔心不已。張翰維表示「當我發現對方未讀訊息時真的很怕，直到他讀取訊息、接起電話，我才稍微放心。最終聽到警察說人找到了，我真的激動到差點哭出來。」

張翰維也藉此機會想對該名男子喊話「我們同齡人都還年輕，沒有過不去的坎，欠錢就努力還、跟家人說，20多歲的人生才剛開始，不該在困難面前選擇結束。死都不怕，活著更沒有什麼可怕的。」

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